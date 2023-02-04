很多人忽略！晚上睡覺「1部位」要保暖　醫：還會更好睡

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王心眉提醒患有慢性病的長輩一定要注意保暖，尤其清晨溫度較低，盡量避免出門，等到陽光露臉後再出門較為安全，以免引發身體不適，而保暖工作要做好，也有4個重點。
保暖重點1：除了身上穿上保暖衣物，最好圍個圍巾、戴個帽子。
因為人的頭、頸部最容易散熱，熱量發散出去就會感受到冷，容易失溫。
保暖重點2：一定要注意頭部保暖。
頭頸部的血管最為密集，有許多重要的血管匯聚，如果血管出現問題會直接影響腦部，腦血管阻塞便會引發中風，千萬不要以為中風是老人的專利，最近有個患者的先生43歲，小腦中風。
在睡覺時也要記得保暖頭部，大多數的人睡覺只蓋住身體，頭部仍在外面受寒，可以拿圍巾、毛巾或絲巾蓋住額頭，讓頭部溫暖，也會比較好入眠。
保暖重點3：使用暖暖包。
建議使用黏貼式的，可以隔著衣物黏貼在肚臍下方的關元穴，也就是俗稱「丹田」的位置，這裡是一身元氣的所在地，丹田溫暖起來，促進血液循環，可以讓人較有元氣，趕走虛寒倦怠，有很好的保暖效果。
但也要注意避免暖暖包長時間直接接觸皮膚，或是長時間敷在同一位置。有些人冷到睡不著，把暖暖包帶進棉被裡，隔天發現皮膚紅紅一塊，這就是低溫燙傷，千萬要注意。
保暖重點4：吃溫暖的食物。
天氣寒冷的時候如果吃太冷的東西，體溫降低，會感覺更冷。吃溫暖的食物，喝溫暖的茶水，能保持核心的溫度。像是喝老薑茶，食物加肉桂，或是添加辣椒，這些都可以提高體溫與循環。（編輯：賴禹妡）
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