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很多人忽略！晚上睡覺「1部位」要保暖　醫：還會更好睡

▲近期寒流頻頻襲台，全台氣溫驟降，許多民眾也開始注意保暖，不過卻有許多細節時常被忽視。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近期寒流頻頻襲台，全台氣溫驟降，許多民眾也開始注意保暖，不過卻有許多細節時常被忽視。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

近期寒流頻頻襲台，全台氣溫驟降，許多民眾也開始注意保暖，不過卻有許多細節時常被忽視，中醫師王心眉就提醒大家，保暖有4個重點，其中睡覺也要記得保暖頭部，可以用圍巾蓋住額頭，不但讓頭部溫暖，也會比較好入眠。 

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王心眉在臉書中提到，全台寒流籠罩，因天冷猝死就有100多人，每一波寒流來襲，都有一群老年人撐不住，而主因多數和心血管疾病脫不了關係，只要氣溫驟降，急性心肌梗塞或送醫急救者比例就會增加，且很多在到院前就呈現命危狀態，嚴重者無呼吸心跳，搶救困難。 

▲想要避免中風、心肌梗塞等憾事，天冷時不僅保暖相當重要，身體發出來的警訊也要特別注意。（示意圖／取自photo AC）
▲王心眉提醒大家，睡覺也要記得保暖頭部，可以用圍巾蓋住額頭，不但讓頭部溫暖，也會比較好入眠。（示意圖／取自photo AC）
王心眉提醒患有慢性病的長輩一定要注意保暖，尤其清晨溫度較低，盡量避免出門，等到陽光露臉後再出門較為安全，以免引發身體不適，而保暖工作要做好，也有4個重點。 

保暖重點1：除了身上穿上保暖衣物，最好圍個圍巾、戴個帽子。 

因為人的頭、頸部最容易散熱，熱量發散出去就會感受到冷，容易失溫。 

保暖重點2：一定要注意頭部保暖。 

頭頸部的血管最為密集，有許多重要的血管匯聚，如果血管出現問題會直接影響腦部，腦血管阻塞便會引發中風，千萬不要以為中風是老人的專利，最近有個患者的先生43歲，小腦中風。 

在睡覺時也要記得保暖頭部，大多數的人睡覺只蓋住身體，頭部仍在外面受寒，可以拿圍巾、毛巾或絲巾蓋住額頭，讓頭部溫暖，也會比較好入眠。 

保暖重點3：使用暖暖包。 

建議使用黏貼式的，可以隔著衣物黏貼在肚臍下方的關元穴，也就是俗稱「丹田」的位置，這裡是一身元氣的所在地，丹田溫暖起來，促進血液循環，可以讓人較有元氣，趕走虛寒倦怠，有很好的保暖效果。 

但也要注意避免暖暖包長時間直接接觸皮膚，或是長時間敷在同一位置。有些人冷到睡不著，把暖暖包帶進棉被裡，隔天發現皮膚紅紅一塊，這就是低溫燙傷，千萬要注意。 

保暖重點4：吃溫暖的食物。 

天氣寒冷的時候如果吃太冷的東西，體溫降低，會感覺更冷。吃溫暖的食物，喝溫暖的茶水，能保持核心的溫度。像是喝老薑茶，食物加肉桂，或是添加辣椒，這些都可以提高體溫與循環。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《王心眉醫師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】        

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