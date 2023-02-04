洗衣機壞掉「被逼換洗脫烘」！網勸他買1物：老婆愛死你
雨天最怕衣服晾不乾，多數人都會利用除濕機或烘衣機，而近日就有一名網友苦惱透露，老婆逼他把家中故障的洗衣機換成洗脫烘洗衣機，甚至嗆聲「不換就不回家」，但家中電線老舊又小條，他擔心耗電，也怕有電線走火的危機，貼文曝光後立即掀起熱議，多數網友都建議原PO換洗衣機及瓦斯型烘衣機，既便宜又好用，「直接買台瓦斯烘衣機，老婆愛死你！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「洗脫烘先買還是室內重拉線？」為題，表示過年期間洗衣機疑似故障，老婆一直催促他換洗脫烘洗衣機，但他擔心家裡室內電線老舊又小條，換洗脫烘洗衣機會很耗電，且有電線走火的危險性，「可是老婆說她不管那麼多，下次回來沒看到，以後就不回家」，讓他困擾求助：「以各位見解是要先買洗脫烘來頂一下等有問題再說，還是室內換線先？」
貼文曝光後，網友紛紛勸退原PO不要買洗脫烘一體式洗衣機，「洗脫烘很難用，洗完棉絮多，烘還要烘超久，建議洗脫分兩機」、「洗脫烘合在一起的最大問題是洗量＞烘量」、「剩2萬喔，我看直接買除濕機吧」、「洗脫烘耗電是其次，問題是很貴吧，標準有錢人在用」、「洗脫烘 一次完成5小時，費時又費電」、「洗脫烘只能拿來烘內衣褲，陽台掛個棚子，用除濕機比較有效率」、「一體機會洗很久，分開吧」。
而多數網友都建議原PO分開購買洗衣機及瓦斯型烘衣機，「洗烘分開買，瓦斯烘衣機買下去」、「要烘真的要用瓦斯的」、「直接買台瓦斯烘衣機，老婆愛死你」、「烘衣另外買瓦斯的，你不會後悔」、「洗衣機吃熱水烘衣機吃瓦斯，很省電」、「洗＋瓦斯烘，不然你遲早會後悔」、「洗烘脱效果不如瓦斯」、「瓦斯烘衣機超好用，洗脫烘那個時間瓦斯大概烘好幾百件了，洗衣機買基本滾筒就好」。（編輯：賴禹妡）