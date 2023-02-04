獨／詹仁雄長年受失眠所苦 「不靠藥物控制」只求一件事
受封為「明星製造機」的資深製作人詹仁雄，去年讓「原子少年」們初嘗走紅滋味後，近來也成立「踢帕娛樂」躍升成為「詹董」，不僅如此，他還跨界文字、繪畫創作者，時隔8年再次推出《海邊小屋》一書。詹仁雄今（4）日以「人二雄」身分，現身台北國際書展，受訪時表示《海邊小屋》是最後一本旅行散文書，期許未來能嘗試出版長篇小說，而每天大腦不停運轉的他，也坦言私下有失眠症狀。
記者侯家瑜/台北報導
詹仁雄去過許多地方，除了南極、非洲之外其他都去過，表示先前旅遊可能會顧著拍照、紀錄，現在就比較不會有太強的目的性，「對旅行者而言，在異地有個家可算是旅行的極致了，既是永遠在旅程上，出發也等於回家。」《海邊小屋》是詹仁雄第一本畫冊，但卻是他最後一本旅行散文書，該書以IKEA畫框尺寸作為開本，設計成可撕畫作，24幅作品皆可簡單裁下，放於畫框中再掛上牆。
詹仁雄坦言在個人創作領域上，只剩下寫小說的願望，透露這2、3年斷斷續續寫了將近5萬字左右，但覺得故事才走了五分之一，還沒有進入主要情節，「本來想簡短寫完，但不知不覺就越寫越長，其中一個故事，是我把高中同學的名字、真實個性都拿來用，寫成一個殺手的故事，快的話，希望今年就可以出版。」
詹仁雄成立娛樂公司後，預計要推出多檔節目，書籍方面也不想落後，他認為比起戲劇、節目，寫作相對而言，算一種休息，「做節目的速度比較快、比較雜，需要時間去吸收普羅大眾的想法，現在思考這些東西會有些疲乏，但論寫作，我就很容易被療癒，一件很小的事情，就可以寫成5000字。」
而身兼多職的詹仁雄，自認飽受失眠所苦已長達5、6年，白天不斷思考的大腦，在夜晚也很難停工，雖然每天睡眠時間有7小時，但都是斷斷續續，品質不佳，加上家裡3歲的小女兒與大女兒，一大早就會開始吵鬧，而他未接受藥物治療，笑說等女兒們長大，脫離不可控的狀態後，失眠或許就能獲得改善。《海邊小屋》2月4日網路書店開放預購，2月7日全台實體書店正式上市。