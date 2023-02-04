日本草莓屢違規！不合格率降為3.96% 食藥署允維持進口
日本出口的草莓屢次在台灣邊境被檢出農藥違規，日前食藥署發函要求日本說明原因與後續改善措施，今（4）日晚間食藥署表示，已收到日方說明與改善措施，不合格率已降為3.96%，綜合評估後，維持日本鮮草莓受理報驗。
記者許若茵／台北報導
因日本輸台鮮草莓邊境查驗檢出多批不符合我國「農藥殘留容許量標準」，食藥署說明，已於111年12月21日，發函要求台日方於112年2月5日前，提出書面資料說明不合格原因及改善與預防措施。
食藥署表示，已於112年2月1日接獲日方說明輸台鮮草莓產品不合格原因及改善措施，依日方說明，日方主管機關已要求出口業者及相關機關徹底周知產品應符合台灣農藥殘留標準。
食藥署說明，經查日本鮮草莓於110至111年產季期間，與111至112年相比，檢驗不合格率已有下降，另查自食藥署發函請日方提供改善說明後至112年2月2日，日本鮮草莓檢驗不合格率已降為3.96%。
食藥署認為，經審核日方所提之改善說明，並考量日本輸台鮮草莓產品檢驗不合格率已有下降，且目前邊境仍採逐批查驗，綜合評估後，維持日本鮮草莓受理報驗，並持續觀察邊境查驗情形。