學長學弟變夫妻！泰國最美變性人結婚 甜嫁相識20年富商
有泰國「最美變性人」之稱的女星「寶兒」（Poyd Treechada）日前宣布結婚！證實對象是與她相識20年的男友訂婚，也發出兩人合照，獲得不少網友及粉絲祝福，然而奇特的是，其實過去寶兒和男友是在同一間學校「學長學弟」的關係，如今卻結婚，實在是童話般的故事！
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，寶兒因為在2013年演出香港電影《掃毒》，與張家輝、古天樂、劉青雲同場尬戲，又以與張家輝的親熱戲更令人印象難忘，然而沒想到時隔多年，2月2日，寶兒突然公布喜訊，表示自己與男友訂婚，之後準備要結婚。
據悉，未婚夫Oak（Phakwa Hongyok）與寶兒認識超過20年，過去曾經就讀同一間學校，在Oak的猛烈追求下二人才成為情侶，將於3月1日舉行婚禮，而Oak如今是知名富商，在普吉島經營歷史悠久的Baan Ar Jor餐廳兼博物館，跨界文化與餐飲事業，來歷不凡。
寶兒也在IG曬出與未婚夫的合照，手上還有超大顆鑽戒，嬌羞的躺在男友肩膀上，男友Oak也將自己社群換成與寶兒的照片，兩人看起來十分甜蜜。不少粉絲都獻上祝福表示「太童話般了！一起幸福」、「恭喜寶兒！喜歡妳好久了」、「太幸福了！一定要長久喔」。（編輯：張嘉哲）