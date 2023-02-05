獨／沒水準！鹿耳門聖母廟狂歡夜後 志工走上街頭傻眼了
台南正統鹿耳門聖母廟2023年花火迎春「迓春牛」系列活動，前兩年因為疫情停辦，終於在今年重新舉辦，4日晚間搭配蜂炮以及高空煙火讓活動進入最高潮，據現場估計至少有30萬人潮湧現，道路上都擠滿觀看煙火的群眾，然而這狂歡夜之後，卻製造了令人無法想像的街況。一名王姓志工向《NOWnews》記者投訴，表示街道一夜變成垃圾山的行為實在不可取，希望台灣民眾把公德心拿出來。
編輯中心/綜合報導
王姓志工透露今晨5時30分就與家人一同前往會場擔任志工，主要是要撿拾一些回收物，好讓清潔員不用再自行分類，如此一來焚燒垃圾時，才不會因為沒分類而製造更多空污現象。不過王小姐卻非常無奈表示「每年狂歡之後都長這樣....整條街道隔天就像垃圾山一樣，難道就不能有公德心一點嗎？丟到連安全島都是垃圾根本太沒水準了！」
只見王小姐提供給記者的照片，天都還未亮，多位志工已經拿著垃圾袋以及夾子在撿拾回收，但放眼望去整條街不僅街邊都是大大小小的垃圾，連安全島中間的垃圾都是多到讓人感到不可思議。王小姐細數當中的垃圾就包括「數不清的飲料空杯、沒喝完的飲料、鐵鋁罐、玻璃、紙杯、一堆沾滿醬料的餐盒，甚至是許多流動攤販做完生意留下來的大型垃圾都有」。
王小姐提到當時他們在撿時，旁邊還有住戶開門也嚇到直呼「夭壽喔！這是要撿到中午嗎？」更誇張的是，還有民眾看似有環保局的人來收拾，默默再將大型垃圾丟在路邊等待處理，讓王小姐超傻眼的說「市府舉辦活動垃圾規劃雖然不周全還要檢討，不過人民的素質以及水準不在線，就算再怎麼完善永遠都會造成同樣的結果」。
王小姐表示「煙火很美人人都想看，但也請不管是外地遊客還是在地人，都應該發揮公德心，不是在每次舉辦活動之後，留下的總是滿山滿谷的垃圾，這樣的街道真的非常難看，也希望未來政府在舉辦活動時，針對相關垃圾規定有更完善的規劃」。（編輯：張嘉哲）