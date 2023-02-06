達美樂特價又來了！8款大披薩199元限5天 必勝客買1送3
達美樂又來放送特價驚喜！2/6～2/10限5天「外帶大披薩199元」，包括超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、加州BBQ雞肉、夏威夷、道地美國、皇家白醬彩蔬、黃金夏威夷8款口味可任選。即日起至2/28，必勝客也有「大比薩買1送3」，外帶或外送單點比薩買大送小，再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂；平日還有「加1元多1件」優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
達美樂無預警於2/6～2/10，今起限5天「外帶大披薩只要199元」，大方給出8款口味可任選，包括超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、加州BBQ雞肉、夏威夷、道地美國、皇家白醬彩蔬、黃金夏威夷。其中，加州BBQ雞肉、黃金夏威夷原價為656元，相當於當場現賺457元；而3款四喜口味原價都是592元，直接現省393元。
日前才推出的世界10大起司四喜披薩也祭出限定優惠，同樣即日起至2/10，外帶「世界10大起司四喜大披薩」只要398元，相較於原價899元，更是省下501元！提醒大家換購加價系列餅皮或額外加配料、起士則需另付費。
另外，即日起至2/28，必勝客「大比薩買1送3」超好康優惠，單點大比薩送1個小比薩，再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂！外帶外送都適用。同樣即日起至2/24，平日透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包飯麵、紙包飯或獨享比薩，只要「加1元多1件」BBQ烤雞或薯金幣等熱烤副食4選1。