女博士離世15分鐘！詳曝「死後世界景象」：我像待了5年

達美樂特價又來了！8款大披薩199元限5天　必勝客買1送3

▲達美樂2/6～2/10限5天「外帶大披薩199元」，8款口味可任選。即日起至2/28，必勝客也有「大比薩買1送3」及平日「加1元多1件」好康。（圖／翻攝自達美樂FB）
▲達美樂2/6～2/10限5天「外帶大披薩199元」，8款口味可任選。即日起至2/28，必勝客也有「大比薩買1送3」及平日「加1元多1件」好康。（圖／翻攝自達美樂FB）

記者蕭涵云/綜合報導

達美樂又來放送特價驚喜！2/6～2/10限5天「外帶大披薩199元」，包括超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、加州BBQ雞肉、夏威夷、道地美國、皇家白醬彩蔬、黃金夏威夷8款口味可任選。即日起至2/28，必勝客也有「大比薩買1送3」，外帶或外送單點比薩買大送小，再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂；平日還有「加1元多1件」優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
達美樂無預警於2/6～2/10，今起限5天「外帶大披薩只要199元」，大方給出8款口味可任選，包括超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、加州BBQ雞肉、夏威夷、道地美國、皇家白醬彩蔬、黃金夏威夷。其中，加州BBQ雞肉、黃金夏威夷原價為656元，相當於當場現賺457元；而3款四喜口味原價都是592元，直接現省393元。

日前才推出的世界10大起司四喜披薩也祭出限定優惠，同樣即日起至2/10，外帶「世界10大起司四喜大披薩」只要398元，相較於原價899元，更是省下501元！提醒大家換購加價系列餅皮或額外加配料、起士則需另付費。

另外，即日起至2/28，必勝客「大比薩買1送3」超好康優惠，單點大比薩送1個小比薩，再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂！外帶外送都適用。同樣即日起至2/24，平日透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包飯麵、紙包飯或獨享比薩，只要「加1元多1件」BBQ烤雞或薯金幣等熱烤副食4選1。

▲2/6～2/10今起限5天達美樂「外帶8款口味大披薩只要199元」，「世界10大起司四喜披薩」則限時特價398元。（圖／翻攝自達美樂官網）
▲2/6～2/10今起限5天達美樂「外帶8款口味大披薩只要199元」，「世界10大起司四喜披薩」則限時特價398元。（圖／翻攝自達美樂官網）
▲必勝客「買1送3」開春限時優惠！外帶大比薩再送1個大比薩、5入旋風肉桂捲。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「買1送3」開春限時優惠！外帶大比薩再送1個大比薩、5入旋風肉桂捲。（圖／必勝客提供）

麥當勞「買1送1」優惠券爽吃42天！大薯、雞塊加1元多1件

星巴克數位體驗「買1送1」今起連抽15天　爽喝到情人節

身分證「中2碼」馬辣九孔鮑魚吃到飽　1招爽吃燒肉烏魚子

渡邊直美激瘦20公斤現身SOGO！來台算命「和他有良緣」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀