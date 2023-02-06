28坪房子租金1萬7！房客嗆貴「秒殺價5千」 房東白眼了
對於租屋族而言，每個月的房租成為主要的生活開銷，因此在簽約前，都會想方設法與房東套交情，希望能得到租金調整或後續居住時能有更好體驗。不過卻有房東遇到超狂房客，打電話來直接開口大砍租金5千元，還嗆下狠話「沒人要租」。
編輯中心/綜合報導
一位房東日前在臉書社團《房東互助會》上訴苦，表示自己目前在基隆持有一間28坪物件，格局為三房，還配有地下停車位以及2個機車車格能使用，近期打算出租，「房客只要繳租金與水電瓦斯費」，其餘如社區管理費等等，原PO則打算自行吸收。
隨後原PO觀察附近相同格局的行情月租金落在「1萬9000至2萬3000」，因此他便以市價最低的租金再扣兩千，希望以1萬7千元這相對低廉的租金，能找到長期穩定的房客。
沒想到壓低價格的現況，卻讓原PO相當後悔，因為不但有許多奇葩人士打來，甚至還有一位打來，開口狂嗆「只有2房開17000元，高於市場行情！沒有人要租啦！太扯了啦」。
原PO隨即反問「那多少租金才合理？」沒想到對方竟回答「12000元，我直接簽2年」，價格曝光瞬間讓原PO直翻白眼「(開這價格)是梁靜茹給你的勇氣嗎？」
奇葩遭遇曝光後，隨即引爆不少同為房東的網友關注回應「仲介也是一天到晚接這種莫名其妙的電話」、「是包租業主在開發物件吧」、「我遇過更誇張的...有些家長他的租金行情，還停留在30年前他的學生時代」、「先開高一點，吸引有品質的房客，見面截得OK再降價」、「可以回他：如果條件一樣，我跟你租十年」。（編輯：潘毅）