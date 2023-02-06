台南聖母廟「搶春牛擠爆」！4分鐘影片瘋傳　網友全嚇壞

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不過由於去年底韓國剛發生恐怖的梨泰院踩踏意外，近日聖母廟搶春牛的影片曝光後，讓不少網友感到相當驚恐，只見影片中一開始主持人先是說了許多祈福的話語後，當春牛才剛離開舞台時，就有大批人潮一窩蜂直接往前推擠，接著開始猛擠狂搶，場面相當失控。
影片中間還有一名疑似工作人員被擠到想爬回舞台，結果被人群從中間擠到側邊又跌落舞台，一整群人就這樣人推人跟著春牛移動，其中也有民眾高喊「踩到人了！踩到人了！」結果大家還是死命推擠、伸手搶春牛，如果有多人跌倒在其中沒被發現，後面又不斷推擠的話，後果恐怕不堪設想，而後來春牛搶得差不多時，也有警方出面勸阻收手，但還是有大批民眾狂擠猛擠，擠到許多工作人員都被緊急拉上台，場面真的十分混亂。
雖是傳統習俗活動，但由於去年韓國梨泰院踩踏悲劇才上演，影片在網路上引起不少網友議論「根本是梨泰院翻版....」、「真的好危險....」、「還以為牛裡面有什麼」、「真的不該再辦這種活動，這只要有人跌倒是直接會被踩死的....」、「好危險的活動...就算是習俗也要顧一下安全吧」、「不會一次發多一點嗎？發生意外就好笑了」、「舉辦這種活動真的要三思了」。（編輯：張嘉哲）