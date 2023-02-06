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台南聖母廟「搶春牛擠爆」！4分鐘影片瘋傳　網友全嚇壞

▲台南正統鹿耳門聖母廟日前舉辦「迓春牛」系列活動，結果側拍影片在網路上引起爭議。（圖/Tik Tok@chayu211777）
▲台南正統鹿耳門聖母廟日前舉辦「迓春牛」系列活動，結果側拍影片在網路上引起爭議。（圖/Tik Tok@chayu211777）

編輯中心/綜合報導

台南正統鹿耳門聖母廟2023年花火迎春「迓春牛」系列活動，前兩年因為疫情停辦，終於在今年重新舉辦，日前晚間搭配蜂炮以及高空煙火讓活動進入最高潮，現場預估至少有30萬人潮湧現。不過，近日網路上也瘋傳當時搶春牛的相關影片，不少網友紛紛驚恐地表示「到底在幹嘛啊.....」、「根本台版梨泰院，超傻眼」。

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說到這個「搶春牛」的習俗活動，聖母廟主委王增榮表示，古人於立春前編製春牛，讓文武百官在春祭以彩杖鞭策，象徵春耕的開始，現在演變成「迓春牛」等習俗，聖母廟「迓春牛」有近五十年歷史，除了迎牛送寒，也希望大家不要忘記先人拓墾的艱苦歲月。

不過由於去年底韓國剛發生恐怖的梨泰院踩踏意外，近日聖母廟搶春牛的影片曝光後，讓不少網友感到相當驚恐，只見影片中一開始主持人先是說了許多祈福的話語後，當春牛才剛離開舞台時，就有大批人潮一窩蜂直接往前推擠，接著開始猛擠狂搶，場面相當失控。

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▲春牛不到三分鐘就快被搶光，不過現場人潮擠爆相當混亂。（圖/Tik Tok@chayu211777）
影片中間還有一名疑似工作人員被擠到想爬回舞台，結果被人群從中間擠到側邊又跌落舞台，一整群人就這樣人推人跟著春牛移動，其中也有民眾高喊「踩到人了！踩到人了！」結果大家還是死命推擠、伸手搶春牛，如果有多人跌倒在其中沒被發現，後面又不斷推擠的話，後果恐怕不堪設想，而後來春牛搶得差不多時，也有警方出面勸阻收手，但還是有大批民眾狂擠猛擠，擠到許多工作人員都被緊急拉上台，場面真的十分混亂。

雖是傳統習俗活動，但由於去年韓國梨泰院踩踏悲劇才上演，影片在網路上引起不少網友議論「根本是梨泰院翻版....」、「真的好危險....」、「還以為牛裡面有什麼」、「真的不該再辦這種活動，這只要有人跌倒是直接會被踩死的....」、「好危險的活動...就算是習俗也要顧一下安全吧」、「不會一次發多一點嗎？發生意外就好笑了」、「舉辦這種活動真的要三思了」。（編輯：張嘉哲）


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