買刮刮樂全沒中！下秒獎金「0元爆衝5000元」 原因驚呆
每年春節時，不少人都會到彩券行購買刮刮樂試手氣，然而近日隨著開工日上班的第一個禮拜結束，台彩仍然持續推出全新版的刮刮樂，不少人開工圖一個吉利也會去買來刮。而近日就有網友分享自己買了一張最新的刮刮樂，本來以為沒中獎虧了500，沒想到拿給店員刷之後才發現中獎5000，原因曝光後引起討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「我愛刮刮樂，刮刮卡做公益」貼文指出「本來以為沒中.....結果.....」只見他貼出的刮刮樂是最近才剛推出的最新款「超級麻將」，遊戲規則為刮開下面的麻將，並且對應上面的麻將進行「賓果遊戲」，以這張來看，像是刮到五筒、八筒、三萬就會中獎五百元回本。
不過可惜最後刮開全部，並沒有賓果任何一個地方，兩千元獎項差了一個五萬，而五千元獎項則是差了一個五條，都相當可惜。不過正當該網友以為沒中獎時，拿去兌獎突然發現自己竟然中5000，原來該款刮刮樂還有另一個規則表示「您的麻將，刮出東南西北中發白即得5000元獎金」，讓他原本0元獎金秒變五千，實在相當開心。
貼文一出，不少網友紛紛回應「東南西北中發白，中五千沒錯」、「cccc，雖然過完年了還是要吸」、「開工大吉大利恭喜欸！」、「刮刮樂真的是驚喜不斷！恭喜」而事實上，刮刮樂玩法眾多，民眾如果真的不確定或者不相信自己眼睛，刮完不管是否為0元，都要拿給彩券行再刷過確認，以免錯失大獎喔！（編輯：張嘉哲）
《NOWnews》提醒您：購買彩券應該衡量自身能力，切勿因買彩券影響生活。