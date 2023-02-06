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Pewdiepie當爸了！摟正妹妻曬超音波照　笑容藏不住幸福

▲擁有1.11億粉絲訂閱的Pewdiepie要當爸爸了。（圖／YouTube＠Pewdiepie）
▲擁有1.11億粉絲訂閱的Pewdiepie要當爸爸了。（圖／YouTube＠Pewdiepie）

編輯中心/綜合報導

擁有1.11億粉絲訂閱的Pewdiepie，是全球最知名YouTuber之一，他在2019年時與愛情長跑8年的女友步入禮堂，而他最新發出的影片中，Pewdiepie摟著正妹妻子宣布好消息，就是兩人要當爸爸媽媽了！

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Pewdiepie從2010年在YouTube開設頻道，至今累積了1.11名訂閱粉絲，為目前世界排名第5多的頻道，最初他以遊玩遊戲的影片起家，後續則轉型成各種日常型態的影片，然而他在2017年時，因影片中出現「種族爭議言論」而受到抨擊，並失去與迪士尼的合作機會。不過其頻道仍穩定發展，自身風格也變得更加成熟，爭議事件越來越少。

▲Pewdiepie妻子目前已經懷孕3個多月。（圖／YouTube＠Pewdiepie）
▲Pewdiepie妻子目前已經懷孕3個多月。（圖／YouTube＠Pewdiepie）
而Pewdiepie去年時與妻子謝爾貝里(Marzia Kjellberg)宣布移居到日本東京，影片風格也轉變成分享在日本生活的日常。在昨（5）日Pewdiepie突然上傳最新影片「We're having a baby」，宣布要當爸爸的喜訊。

去年11月某天Pewdiepie妻子使用驗孕棒冒出兩條線，兩人便決定前往醫院進行產檢。最終結果出爐也妻子確定懷孕，讓即將變成爸爸的Pewdiepie開心不已「等不及要和這孩子見面」，兩人同時也以視訊向雙親宣告這好消息，Pewdiepie也說「期盼自己會成為最好的父親」。（編輯：潘毅）


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