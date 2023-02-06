12星座「1週運勢」來了！這位財運爆棚　金錢愛情兩得意

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你運勢雖強但是要注意口舌糾紛。人在志得意滿的時候，特別容易出現自我膨脹和得理不饒人的強勢作風，如果你待人處事變得咄咄逼人，驕傲、跋扈、得意忘形，小心這會引發身邊朋友、同事、家人的不開心。人在走好運的時候，如果可以謙和有禮，好運將會持續更長久。金牛座
心情受到季節進入春天的影響，整個人的狀態像是一朵盛開花朵，花朵盛開自然吸引很多蝴蝶、蜜蜂、蒼蠅光顧，沒錯，最近的戀愛運會吸引正桃花、也會引來爛桃花。尤其最近你有點桃花癲發作，特別喜歡痞子類型、或是個性桀傲不遜的對象，如果遇到花花公子，注定要忍受孤單寂寞。最近理財用錢要謹慎一點，因為你處在破財運爆發的時候，生活中的大小事情，都有可能成為讓你破財的主因。
雙子座
開工之後，有可能會招來新的工作機會，或是接受主管給你的新任務。關於新工作或是新任務的派令，從星座運勢來看，是機會也是挑戰，只有在挫折和困難中持續進步、學習，那麼才可以找到今年的生命課題，如果你停止學習和進步，那麼未來的日子將會很難過，會處處感覺到壓力與不開心。最近在人際關係發展上，要注意一個原則，就是多結交朋友，少樹立敵人。如果感覺到有犯小人的煩惱，只能以退為進，不要正面衝突。
巨蟹座
受到運勢起伏的影響，最近的生活、事業會出現各種現實與虛幻的多重考驗。無論妳有多遠大的夢想和目標，都需要腳踏實地、一步一腳印的奠基成功基礎。這就是生活中實際、現實的狀況。關於虛幻的考驗則是，看著別人功成名就、發家致富、積累財富，以為憑藉運氣就可以美夢成真，那就是一種執著、癡迷、妄相，這種狀況如果持續發生，只會讓自己不開心。如果覺得最近做什麼事情都提不起精神，建議你去大自然和森林中走一走，可以淨化身心靈。
獅子座
過完元宵節後，要好好處理與伴侶之間的關係，現在人處理感情需要有更大的智慧。無論是戀愛或是婚姻中，每一個人都是地位平等的，都需要被尊重、被公平對待，如果感情中的某一方因為自己的性別、學歷、收入和職業地位高低，就欺負、欺壓另外一半，這樣的感情關係還不如早一點結束。處理感情，不能單從自己的角度思考問題，婚姻中的任何決定和處置，必須是雙方有利的，這樣的關係才會長久。
處女座
需要多注意自己的體重和健康，尤其是過完元宵節之後，年假已經結束了，你已經沒有藉口大吃大喝，應該正視自己的體重和已經發福的五官，想要回到青春美麗的樣貌，還是認真運動，節制飲食。重新回到職場當中的你，對於朝九晚五的工作型態，雖然感覺到厭倦疲憊，但是在新工作或新機會出現之前，仍然不宜輕舉妄動，好好工作，是本週需要反覆叮嚀自己的事情。關於感情狀況，與舊愛’舊情人之間的恩恩怨怨，時不時讓你感嘆，老天爺對你不公平。
天秤座
受到運勢和諧影響，最近的心情愉快，在沒有壓力情況下，各種好運氣也紛紛出現。你會感覺到最近受到朋友的邀約、或是有人請客，有人送你禮物，或是想去剪頭髮、做美甲、買新衣服，這種生活中的小確幸不斷發生，讓你感覺到整個人都變得輕鬆舒暢。想要結婚的朋友，或是已經論及婚嫁的伴侶們，你們最佳的結婚時間將在上半年出現，請多多把握。最近也適合安排出國的旅行。
天蠍座
你的運勢重點在家庭，除了工作之外，如果有空閒的時間，可以多陪伴自己的父母和家人，也可能最近家中要汰換舊家具，舊家電，你會花一些時間在新家具、新家電的採買和選購上，這種打造完美住宅的生活，讓你覺得每一天都非常踏實。最近要多注意家中男性長輩的健康，另外在這一年你的工作職務和工作內容可以會有些變化，不論這次的工作輪調是否符合你的心理期待，總之，就是接受命運的安排。
射手座
受到行運變化的影響，你的內心像是一團逐漸加溫的火焰，在新年一開始的時候，逐漸地尋找今年的生命重點與未來的方向。生活中雖然多多少少有一些壓力、挫折或是金錢考驗，但都還在你可以負擔承受的範圍之內。你現在的生活重點，在於如何開源節流、累積財富。因為當你經濟狀況穩定之後，你在追求夢想與人生願望的時候，才可以無後顧之憂。最近的愛情運，要注意情侶之間相處的紛擾和誤會。
摩羯座
你有很好的財運機會，無論是正財、偏財機會都可以期待，如果你是做業績的朋友，這個月的績效是可以期待的，你會發現找你買東西、或是接洽各種業務的電話，最近真的非常多。當人在走運的時候，身邊的桃花運也是非常旺盛的。這種金錢、愛情兩得意的狀況，讓你動了想要結婚，或是對愛情想要穩定發展的心情期待。如果有打算今年賣車、換車的朋友，這一周可以積極與各品牌的汽車業務聯絡試車，你會找到合適的座駕的。
水瓶座
請多注意你的健康狀況，尤其是季節交替的時候，忽冷忽熱，很容易讓人身體受涼感冒。另外，你在飲食之前，也要勤洗手，保持良好的個人習慣，否則很容易病從口入，讓自己上吐下瀉。最近想要談戀愛的朋友，建議你，多花一點時間在外表的打扮上，給別人一種自信亮麗的感受，相信對你的戀愛運、交友運，也是有幫助的。唯一需要注意的事情，就是生活費有一些超支的現象，最近想賣的東西太多，讓你覺得薪水不夠用。
雙魚座
你的戀愛運、美食運、和偏財運是非常好的。在心情好的狀況下，你做任何事情都是順風順水的。在春天來臨的時候，如果想要給自己煥然一新的感覺，可以安排剪頭髮、或是做新指甲彩繪，或是買一些美白滋潤的面膜，讓自己的外表看起來青春水潤。無論你現在處在哪一個年齡階段，讓自己的外表看起來減齡，時刻保持少女感，這是非常重要的。最近會因為工作的關係有出差、出國的計畫，記得在今年上半年，想要發達、想要發展，就要讓自己行動起來，懶洋洋的狀態和心情是無法獲得財神青睞的。（編輯：賴禹妡）
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