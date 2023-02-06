空靈女神「嘴開睡相」全被拍！16秒畫面曝 9萬人全笑噴
女星王淨主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，在裡頭扮演「地表最正警花」一角，雖然電影2月10日才上映，但劇組近日忙著四處宣傳，王淨也分享她在梳化時睡著的糗樣，不僅雙手環抱在胸前，還睡到嘴巴開開，16秒畫面曝光後，讓眾人全笑翻直呼：「怎麼可以睡成這樣」、「髮妝師是怎麼忍住不笑的」。
編輯中心/綜合報導
王淨昨（5）日在IG發布影片，只見她正坐在化妝桌前在梳化，身旁的髮型師、化妝師都在忙著幫她打理造型，而王淨身穿米白色毛衣，肩膀披著黑色毛巾，雙手叉在胸前。
但仔細看，王淨根本是睡著狀態，嘴巴還開開，渾然不知睡相全被拍下，右手邊還站著一名工作人員替她扶住頭部，貼心地讓她繼續睡，在吵雜的環境下，王淨還能神奇地睡著，她事後也笑喊：「我為什麼可以睡得那麼的咄咄逼人。」
影片曝光後，10萬人都被王淨的睡相驚呆了，「太不可思議了」、「為什麼嘴可以張這麼開」、「怎麼可以睡成這樣」、「髮妝師是怎麼忍住不笑的」、「為什麼頭不會低下去」、「女明星是會打瞌睡的嗎」、「不說在睡覺以為在女高音」、「這叫睡到六親不認」。
也有粉絲大讚王淨即使睡著，模樣看起來還是非常可愛，「太可愛了吧」、「因為妳太有條件可以這樣」、「可以不要這麼可愛嗎」、「一定是夢到什麼好吃的」、「怎麼可以睡成這樣還那麼漂亮」、「為什麼睡覺也這麼好看」。（編輯：賴禹妡）