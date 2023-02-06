一條龍服務賣你！全聯超狂「情人節專區」曝光 內行秒懂
元宵節過完了，接著就是一年一度的西洋情人節準備到來，不少人男女朋友都會買巧克力、花束或者訂餐廳吃飯慶祝。然而近日就有網友分享自己去逛全聯福利中心時，發現全聯跟上熱潮，立刻推出「情人節專區」，結果仔細看了架上的東西卻讓人有些害羞，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「全聯很懂的情人節SOP」只見照片中，全聯內部擺設出「情人節專區」，上頭有不同的商品，包括第一層各種酒類、第二、第三層則是常見的金莎巧克力、然而最後一層卻突然出現保險套以及潤滑液。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇！這什麼一條龍服務啊」、「一區買完，真正的一條龍服務」、「美酒配晚餐，餐後送禮巧克力，滾床單囉！順序都幫你弄好了」、「先飲酒製造氣氛，拿出巧克力烘托浪漫，最後大家都懂」、「懂的都懂，我看全聯也是很懂啦」。
另外，也有不少人貼出過去看過的各種全聯廣告，像是蔬菜區也寫「情人節專區」，結果底下擺滿了一堆黃瓜等等，讓老司機看了都邪惡笑了出來；另外還有挖苦單身漢的「單身專區」，結果一看販售的商品是「衛生紙」都讓不少網友直呼廣告文宣非常有創意。（編輯：張嘉哲）