台灣燈會驚見「李宗瑞作品」！網見1細節讚：根本是人才
2023年台灣燈會昨（5）日正式在台北市盛大舉行，不僅跨行政區有各種配合的裝置藝術以及燈區，最大宗的主燈區國父紀念館也湧入不少人潮。然而繼去年在台北燈會驚現「偷拍富少」李宗瑞特優的作品之後，今年又被網友捕捉到他又以全新作品再度參賽得到佳作，讓眾人直呼「實在太猛了！」
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「下班到國父紀念館去逛花燈，想到去年有看到李宗瑞的花燈作品獲獎，想說看看這次還有沒有」沒想到果真又在一整排眾多的商品當中，看到台北監獄花燈名單裡「熟悉的身影！」這次的作品名為「兔躍福門喜臨春」是李宗瑞與獄友們共同製作，也獲得佳作的好成績。
不少網友看了照片後紛紛表示「天啊！真的是被女人耽誤的花燈手」、「不得不說他的手藝真的超強.....根本是人才」、「宗瑞哥本身是上層社會的人，對藝術這些東西本來就會有涉略」、「那隻藍鵲有料，做得真的好」、「昨天有看到欸！只知道藍鵲很美，還沒注意看是李宗瑞跟獄友製作的」、「那鳥做的很猛耶，宗瑞哥才華洋溢」。
而事實上，去年李宗瑞的花燈作品被發現時，李宗瑞也透露，因本身對美術、藝術有興趣，所以在教誨師鼓勵下報名了去年成立的花燈班，他也提到，和同學合作製作過程中，讓他學到團隊合作的重要性以及人與人溝通的技巧，「在知道我們親手製作的花燈得獎時，真的非常感動，讓我覺得我們的努力與辛苦都是值得的」沒想到今年作品再度得獎，掀起話題。（編輯：張嘉哲）