好市多突賣「會開花的天線」！他細看秒搬走結帳：超值得
知名美式賣場好市多（Costco）因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，也不時會推出新品，近日就有一名網友在逛好市多時，發現賣場竟出現一根「會開花的天線」，仔細看才發現原來這是富士櫻花樹苗，且還是原生苗，而非一般花市賣的嫁接苗，讓他驚喜直呼：「這價錢真是太值得了！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示原本要進好市多買油，沒想到還沒逛到食用油區，就被一根「會開花的天線」吸住目光，看完介紹才知道是富士櫻花樹苗，價錢為台幣569元，高約150至180公分，他也直接搬上手推車，連帶其他商品一起結帳。
中途還發生一個有趣的插曲，當原PO要結帳時，店員好奇看著商品反問他「這是什麼？」聽完他解釋才知道，也忍不住笑喊原來賣場有賣這款「會開花的天線」。原PO回家後拆開包裝，仔細看樹幹根部，才發現這是原生苗，而非一般花市賣的嫁接苗，讓他直呼：「這價錢真是太值得了，可惜樹幹細了點，為了茁壯這根天線，看來後續還要再給它補一補了。」
貼文曝光後，網友紛紛驚喊，「又一個好神奇的東西喔！這超酷的！一棵會開花的樹」、「這根真的很天線」、「太酷了，我只能說好市多真的無奇不有耶」、「完蛋⋯這篇很燒～感覺應該衝一波」。
但不少人出言勸退，認為種植不易，「要有地方能種，然後不要爛根」、「太熱種不起來吧」、「天氣不夠冷怎麼可能會開花」、「我家的現在跟一個月前買來時一模一樣⋯完全沒有開花或花苞長大的跡象」、「住屏東有院子種，但朋友一句：太熱買回去也不會開花，直接把我拉走」、「應該種不起來…平地溫度太高，除非有辦法做改良…讓他能適應平地，不然應該打水漂了這錢，住山上有機會」。
但也有人分享，「看品種跟位置，1年多前我在屏東市區種過粉紅富士櫻，有開過花，不過我家是日照條件不到4小時面向西偏北的方位，還有一年中最冷的時侯給它冰塊降溫裝冷，還是可能有機會開花的」。（編輯：賴禹妡）