「粗暴版阿滴」爆紅！全身肌肉神撞臉 釣出本人3字回應
百萬YouTuber阿滴過去曾經挑戰過每週健身5次，維持兩個月的健身計畫，最後也獲得成果，成功的增肌，身材也有變壯碩。不過時隔一年，觀看阿滴的身材上並沒有再有太大的突破，然而近日卻出現一名「粗暴版阿滴」，由於外貌實在太像阿滴，但搭配精壯的身體有點違和，不僅引起網友注意，連阿滴好友Peeta葛格都親自私訊該位網友，掀起話題。
編輯中心/綜合報導
被網友稱為「粗暴版阿滴」的網友日前在臉書社團「健身新手」貼文指出「真的被大家說中，我很像阿滴！連Peeta葛格都認證」只見貼出的照片，Peeta葛格有禮貌的私訊該位網友，表示「看了你的狀態覺得很棒，也有像粗暴版的阿滴，是否可以借我分享你的照片在IG上，可以的話我也想知道你的IG帳號Tag你」。
隨後獲得同意之後，Peeta葛格搞笑的將該位網友與阿滴的照片合成，還寫下「Never Give Up（永不放棄）」只見該網友身材結實、手臂線條有料，與阿滴的身材相去甚遠，不過看一看臉發現，除了五官以及臉型像之外，連眼鏡也都非常相似，整體相似度有80%以上。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的練得好，重點是也真的像阿滴XD」、「根本一模一樣，光明正大搭訕他妹」、「你是巨巨版的阿滴」、「這個阿滴真的太粗暴了，好帥」、「這是阿滴的小帳吧？」、「根本阿滴的雙胞胎哥哥還什麼的吧，超誇張像」、「一看圖我還真的以為是阿滴，你們該不會是失散已久的兄弟」；而阿滴本人竟然也在社團內，親自留言認證表示「真滴像」，笑翻不少網友。（編輯：張嘉哲）