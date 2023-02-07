拿坡里「8塊雞腿桶＋可樂」369元 肯德基推巧克力炸雞
炸雞控有口福了！拿坡里炸雞專賣店限定推出雞腿二重奏，即日起至3/1購買「8塊雞腿桶＋可樂」只要369元，一次爽嗑4雞腿＋4腿排，整桶都是腿的組合又來放送優惠啦。而肯德基則是推出情人節限定「愛情醬淋 可可脆雞餐」，開賣浪漫巧克力炸雞再撒上草莓脆粒，竟然還送情人節Love造型氣球及浪漫氛圍燈，2/7～2/14限時開賣、限量6,000份。
記者蕭涵云/綜合報導
拿坡里炸雞專賣店限定「雞腿二重奏」限時開賣，即日起至3/1，「8塊雞腿桶＋可樂」只要369元（原價480元），整桶都是腿放入鮮嫩多汁的腿排、與酥脆多肉的棒腿，而且是大家喜愛的微辣口味。一次爽嗑4雞腿＋4腿排＋1250ML飲料，現省111元。建議先以電話預訂餐點、或是線上訂餐並完成付款，再到店取餐更節省時間。
而肯德基情人節2/7～2/14限時開賣「愛情醬淋 可可脆雞餐」，除了以濃郁可可醬包覆人氣咔啦脆雞、再撒上香甜草莓脆粒的鹹甜「可可脆雞」外，還附上可可醬與草莓粒，可以自由沾取雞塊、蛋撻或脆薯。隨餐還附贈「浪漫禮盒」，大方加碼送上情人節Love造型氣球及浪漫氛圍燈，只要520元就能自備滿滿「我愛你」儀式感。