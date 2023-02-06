愛情醬淋！肯德基情人節「巧克力炸雞＋草莓」送Love氣球
肯德基西洋情人節耍甜蜜！浪漫「愛情醬淋」打造「可可脆雞」，以香濃可可醬包覆咔啦脆雞，再撒上酸甜脆口草莓粒，迸發鹹甜新滋味！2/7～2/14限時開賣，隨餐附贈限量6,000份的「浪漫禮盒」，還送上情人節造型氣球及浪漫氛圍燈，只要掏出520元就能感受到滿滿「我愛你」儀式感。PK雙饗卡APP會員可搶先於今（6）日預購3000份；且2/7～2/28歡慶「粉紅泡泡月」，登入「PK雙饗卡」APP還可抽獎優惠券、Dior 香氛迷你蠟燭、Marshall 藍芽喇叭及老爺住宿券等大獎。
記者蕭涵云/台北報導
肯德基情人節限定「可可脆雞」，將人氣咔啦脆雞以濃郁可可醬完整包覆，再撒上香甜草莓脆粒，一口咬下甜蜜滋味，再迸發酥脆多汁的鹹香炸雞氣味，鹹甜交織出意想不到的愛情驚喜。「愛情醬淋 可可脆雞餐」套餐包括可可脆雞 x 2＋咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻 x 2＋可可醬 x 1＋草莓粒 x 1＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中) x 1＋可樂(中) x 2。
大家除了可以品嚐到情人節限定版的「可可脆雞」，隨餐還附贈限量6,000份的「浪漫禮盒」，大方加碼送上情人節造型氣球及浪漫氛圍燈，還有氣球4顆＋吹氣紙吸管，幫大家一秒輕鬆打造情人節氣氛。更另附可可醬及草莓脆粒，可隨心所欲、自由沾取附餐的蛋撻、雞塊、或薯條，和另一半一起甜蜜互動。只要掏出520元就能感受到滿滿「我愛你」儀式感。
「愛情醬淋 可可脆雞餐」附贈「浪漫禮盒」共限量6,000份，2/7～2/14限時甜蜜開賣；其中3000份將提供PK雙饗卡APP會員於2/6搶先預購，2/7正式開放線上訂購，餐點均需於取貨前一天以「預訂快取」方式下訂，並限定取餐時間為18:00-20:00。
肯德基並於2/7～2/28歡慶「粉紅泡泡月」，登入「PK雙饗卡」APP限時加碼三重送，第一重「天天抽」優惠券；第二重「首玩抽」首次參與遊戲即可有機會抽Dior香氛迷你蠟燭、Marshall 藍芽喇叭及老爺住宿券等大獎；第三重「轉送抽」舊客成功轉送新客優惠券，兩人都可抽獎PK點數100點。