手搖飲漲價別哭！CoCo珍奶「第2杯0元」　清原「買1送1」

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CoCo都可週三好友日常常送出大優惠，今（8）日將祭出人氣飲品「珍珠奶茶第2杯0元」，相當於珍奶買1送1！消費者只要打開CoCo都可LINE官方帳號，即可領券享有優惠，再到「CoCo都可訂」線上點單，憑券即享珍珠奶茶「第2杯0元」。提醒大家，每人可以獲得2張優惠券，每筆訂單則最多使用2張，（限當天使用；數量有限，售完為止）。
清原芋圓：中獎率100％刮刮樂！抽「買1送1」、首爾雙人來回機票、iPhone 14
清原芋圓2/10～3/10全台開跑「芋你同饗」刮刮樂活動，單筆消費任2杯大杯飲品或甜品，即可拿到刮刮樂乙張，購買任4樣商品則可獲得2張。刮刮樂中獎率100％，除了有芋頭沙西米露、芋見泥珍好、四季青茶等熱門品項「買1送1」，還有機會抽中首爾雙人來回機票、iPhone 14、及免費加料券、8折券等優惠。包括門市訂購、電話自取、或店家外送都在活動範圍內，外送平台恕不適用；且商品兌換需至活動門市現場、不適用於店家外送與第三方訂取餐平台。
功夫茶：連續23天「指定飲品現折5元」 情人節當日「買1送1」
KUNG FU TEA功夫茶再祭出初春飲品優惠，2/6～2/28將連續23天推出「指定飲品現折5元」，包括2/6～2/12岩葉紅茶拿鐵、2/13～2/19鮮榨柳橙綠及2/20～28黑糖波霸珍珠奶茶，接力享有折扣；2/14情人節當日限定「買1送1」，買「玫瑰奶茶」就贈送「玫瑰青露」。
迷客夏：限時感謝祭贈「飲品第2杯5折」優惠券
迷客夏自2/8起43品項「漲價5元」，同時於2/8(三)～2/14(二)推出限時感謝祭，凡消費每杯即贈「飲品第2杯5折」優惠券，使用期間為2/15(三)～3/7(二)長達21天。