台灣燈會驚見「李宗瑞作品」！網見1細節讚：根本是人才

台南菜市場「4張千鈔」貼地上！他一看秒讚高明：懂人性

▲台南新化果菜市場的地上有4張千元鈔票，遠遠就吸住目光，但目的其實是為了讓人注意到鈔票後方「小心階梯」4字。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲台南新化果菜市場的地上有4張千元鈔票，遠遠就吸住目光，但目的其實是為了讓人注意到鈔票後方「小心階梯」4字。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

編輯中心/綜合報導

「地板有鈔票可以撿！」一名網友曬出照片，只見台南新化果菜市場的地上有4張千元鈔票，遠遠就吸住目光，但仔細看會發現，原來4張都是玩具鈔票，目的其實是為了讓人注意到鈔票後方「小心階梯」4字，有創意的提醒方式讓眾人笑翻直呼：「這人很優秀，非常了解人性！」 

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該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，只見照片中，地上貼著4張千元鈔票，一旁則分別為「小心階梯」4字，但仔細看才發現是玩具鈔，原來是工作人員為了讓路人注意階梯，才貼上千鈔吸引目光，讓原PO會心一笑喊：「我剛剛差點也過去撿了。」 

▲（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）
▲一名網友曬出照片，只見台南新化果菜市場的地上有4張千元鈔票，但仔細看會發現，原來目的是為了讓人注意到鈔票後方「小心階梯」4字。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）
貼文曝光後，網友紛紛留言，「這人很優秀，非常了解人性」、「只有錢才會看地上的概念」、「引起注意的最佳方法」、「這招高明」、「真用心的提醒」、「比起字還更能引起注意」、「這招厲害！想不注意都不行」、「然後為了撿錢被台階絆倒」。 

還有網友分享，「記得在以前吉屋招租或招工還要貼公佈欄，下面寫上電話剪成流蘇讓人方便撕取的年代，因為一堆紙條都無法凸顯自己貼的紙條，後來我就在上面貼在文具店買的新台幣玩具鈔，果然大家都見錢眼開，紙條下面的電話流蘇很快就被撕完了」。（編輯：賴禹妡） 

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