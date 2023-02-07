情人節很詩意！藝術家、調酒界鬼才聯袂獻上四款詩意調酒
西洋情人節將至，高雄「御盟國際驛館YUIMON Residence」宇宙星空酒吧《SS Bar春》於2月10日、11日推出「Catch Me！詩情畫意．客醺之夜」，邀請亞洲50大酒吧首席調酒師，號稱「調酒界的叛逆鬼才」的Hank曾裕灝，為SS Bar量身打造四款充滿記憶度的時髦調酒，轉譯藝術家S.Y.T邵永添、YamanShao邵雅曼的藝術創作，每款皆有代表詩意。
記者陳美嘉／高雄報導
四款限量情人節酒單，邀來奔放、不拘泥任何形式的Hank曾裕灝調酒師客座，大膽運用科學轉譯生活體驗，以主理藝術與科學的繆思女神為靈感創作酒單。跨界合作《SS Bar春》連結邵永添、邵雅曼的藝術創作，以味覺美學創造味蕾詮釋；而選用的基底更是少見的風味：情人果、枇杷、柿子、釋迦…皆為台灣寶島所孕育的當令物產，透過季節風土勾起最原初的滋味，盛放春天的氣息。
「Catch Me！詩情畫意．客醺之夜」2月10日、11日，21:00-24:00，入場低消優惠每人1,000元，可以三杯優惠價1,188元（單杯420元）品飲客座調酒，即日起購買雙人套組再享早鳥價888元，含二杯客座調酒及二顆LOVE法式手工精品巧克力（以上須另加原價10%服務費）。