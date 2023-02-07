繼光香香雞「愛心雞塊」買1送1 壽司郎情人節送寶可夢
速食、迴轉壽司情人節都來放閃優惠！繼光香香雞春節推出的「黃金鴨香寶」，藏有「愛心雞塊」超適合應景告白，而且全新推出3種沾醬，並祭出「買1送1」優惠，好吃又划算。另外，壽司郎則推出情人節限定「堅果生巧克力慕斯蛋糕」，2/14情人節當天至全台壽司郎店內用餐，消費滿額並按讚粉絲團就送「寶可夢夢幻粉彩夾鏈袋」。
記者蕭涵云/綜合報導
繼光香香雞首創雞鴨肉混合的「黃金鴨香寶」雞鴨塊，打造成「撲克牌花色」造型，在春節開賣備受好評，將於2/9趁勝追擊，推出番茄醬、酸甜醬、及糖醋醬3種全新沾醬，其中情人節最應景的「愛心雞塊」告白示愛必吃。沾取艷紅色的番茄醬獻上情人火熱的心，比拚情人節開賣愛情醬淋「巧克力炸雞」的肯德基。
繼光香香雞還於2/9～2/15推出黃金鴨香寶「買1送1」，相當於買5送5還現省80元！並同步祭出鴨香寶脆薯人氣雙拼「鴨香滿足餐」，包括黃金鴨香寶10塊＋美式脆薯1份，優惠價195元（原價215元）；還有「歡樂分享餐」爽吃黃金鴨香寶20塊＋美式脆薯2份，只要優惠價388元（原價430元）。提醒大家，鴨香寶買1送1為購買當下供應兩份，不得與其他優惠併用。
而常被粉絲暱稱為「被壽司耽誤的甜點店」的壽司郎，情人節也不藏了，在人氣北海道牛奶霜淇淋、千層蛋糕、特製脆片巧克力蛋糕及雪花冰外，期間限定推出「堅果生巧克力慕斯蛋糕」，以可可海綿蛋糕搭配巧克力慕斯，及添加了杏仁粒的濃厚生巧克力，苦甜醇香的豐富巧克力層次，融化情人的心。2/14情人節當天至全台壽司郎店內用餐，單筆發票金額滿800元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚，即可獲得「寶可夢夢幻粉彩夾鏈袋」乙個，（全台總計29,800個，數量有限送完為止）。