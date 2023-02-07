馬辣「燒肉ChaCha」插旗基隆 打卡送烏魚子、壽星送干貝
個人獨食商機爆發，馬辣集團旗下「燒肉ChaCha」主打個人燒肉，「雙倍肉量」最低280元起開烤，今（7）日插旗基隆開設全台第2家分店試營運，還打造全新套餐「海珍寶海鮮盛合」；消費滿額打卡就送「野生烏魚子」、壽星還能免費吃「北海道生食級干貝」。
記者蕭涵云/台北報導
隨晚婚、少子、高齡化和疫情影響，馬辣國際餐飲集團看準獨食商機，去年8月宣布進軍個人燒肉市場，於西門町首創全新品牌「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」，主打快速便利的個人燒肉型態，尤其「雙倍肉量」最低280元起就能開烤的高CP值，引爆話題。時隔半年便開設全台第2家分店，插旗最新「基隆東岸廣場Q-Esquare」地標。
座落於商場3樓的，「燒肉ChaCha」寬敞明亮帶有日系年輕風格，有單人客席區還有半開放式包廂設計，搭配有2～16人桌型可供家庭、團體聚餐，全店設席43桌，共可容納近70位顧客。提供日本A5和牛雪花、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、安格斯骨付牛小排、特A級松阪豚、極上厚切牛舌、黃金去骨鮮嫩雞腿等肉品，及挪威鮭魚菲力、生食級紋甲花枝、北海道生食級干貝、阿根廷天使紅蝦等10種新鮮海鮮。另附設無酒精飲品、日本明治冰淇淋、日本空運來台的特調佐料/醬汁集結的開放式自助吧，可無限量暢飲暢食。
「燒肉ChaCha」特別推出全新套餐「海珍寶海鮮盛合」，主餐包含東港野生烏魚子、日本北海道生食級干貝、野生大海蝦、九孔鮑魚、深海透抽、挪威鯖魚和寶島CAS健康豚嫩腿、黃金去骨鮮嫩雞腿、椒鹽雞軟骨，直接大方奉上9大明星品項的海陸饗宴，並搭配副餐小缽、漬物、沙拉、湯品、食事。歡慶基隆店試營運，即日起同步開放現場、電話、網路訂位。2/28前，個人單筆消費滿500元，現場打卡即贈「極上烏魚子」一份；當月壽星提前至少一日訂位並完成壽星打卡活動，即贈「北海道生食級干貝」一顆。