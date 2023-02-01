身分證「中2碼」馬辣九孔鮑魚吃到飽 1招爽吃燒肉烏魚子
2023開春繼續爽吃馬辣集團大優惠！《NOWnews今日新聞》幫大家統整馬辣最新2月好康，ㄧ次掌握超多燒肉、火鍋和日料優惠。2/1～2/28，含2成人以上同行，身分證、健保卡號含「0、1、2、3」任2碼（可重複，例如00、11），或姓名中有「開、工、大、吉」對中任1字（可同音），只要提前至少1日預訂位置，並主動告知參加「二月升級活動」，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可升級「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、脆甜帆立貝」吃到飽；連「雲林北港烏魚子」、「美國見島和牛」也能無限量供應。
記者蕭涵云/綜合報導
馬辣集團最新2月優惠曝光，2/1～2/28，含2成人以上同行，身分證、健保卡號含「0、1、2、3」任2碼（可重複，例如00、11），或姓名中有「開、工、大、吉」對中任1字（可同音），只要提前至少1日預訂位置，並主動告知參加「二月升級活動」，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有超狂好料免費升級吃到飽優惠，（本項優惠不得與其他方案、活動併用）。
火鍋的部分，馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」；新馬辣則是不限時段、不限方案，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。涮樂和牛鍋物 食べ放題選擇指定方案「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，全桌可享「脆甜帆立貝吃到飽」。問鼎・皇上吉祥宮廷火鍋選擇「世界三大和牛方案」可享「佐渡花蟹」不限量吃到飽。
燒肉則有熊一頂級燒肉選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。哞哞屋和牛燒肉選擇指定方案「極上美澳雙和牛」，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」；選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，除可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，還再送「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，（限量500瓶，送完為止）。
夯下去新潮和牛燒肉選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」；燒肉ChaCha 個人和牛燒肉則是不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」乙份，恕無累贈。
而日本料理狗一下居酒食堂不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤松阪豬」乙份（價值240元），可累贈。忠孝店更有限定吃到飽方案，最低988元起，就能大吃美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、自製午魚一夜干、鮮香菇炒水蓮、香烤巨大海虎蝦等精緻日料吃到飽，（每日限量20組）；每位加價198元還可享有金牌啤酒、沖繩原裝生啤酒喝到飽；或加價348元再享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒、氣泡酒與多款沙瓦無限量暢飲。