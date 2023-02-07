犯大忌！遊客狂闖北海道「1地」拍照　他示警：違者法辦

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協會指出，一個人的「一下下而已沒關係吧」，累積起來就會造成幾百萬、幾千萬、幾億日圓的巨大損失，因此特此發布告知呼籲大家「請不要進入私人農地拍照！」
而林氏璧也轉發協會的貼文，表示這個狀況在冬天的富良野美瑛之前就已時常發生，「現在因為觀光客又回來了，當地人的噩夢又回來了」，近幾天日本當地新聞也在討論外國觀光客造成的觀光被害。
林氏璧直言，在這些雪的下方都是農地，觀光客的鞋可能夾帶病原菌或是害蟲，踩進農地可能會影響之後農作物的生長，導致重大損失，明明告示牌已經寫了各國語言「禁止進入違者送警法辦」，但很多遊客還是大喇喇地從牌子旁邊走進去，讓他忍不住嘆：「真是無法想像，希望大家到北海道時多注意喔！」
貼文曝光後，網友也紛紛留言，「大家一起做好旅人，不要傷害台灣旅人在國外的，特別是在日本的印象」、「前幾天去輕井澤，也是有台灣遊客踏進冰湖站在邊邊拍照，明明旁邊有告示，都不怕危險嗎」、「看來只好跟荒川老師他們家一樣放帶電鐵絲網了」、「近期去了3次日本，大部分海外遊客都是台灣人跟越南泰國人，大聲喧嘩、餐盤不收、呼朋引伴大喊，為了拍網美照、打卡無所不用其極，沒有裝備也爬上去，站在雪道中間自拍，很要命」。（編輯：賴禹妡）