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犯大忌！遊客狂闖北海道「1地」拍照　他示警：違者法辦

▲ 有遊客無視告示牌，擅闖北海道雪地內拍照，但其實雪地下方都是農民辛苦種植的農作物，恐怕會造成數億日圓的巨大損失。（圖／翻攝自富良野美瑛広域観光推進協議会臉書）
▲ 有遊客無視告示牌，擅闖北海道雪地內拍照，但其實雪地下方都是農民辛苦種植的農作物，恐怕會造成數億日圓的巨大損失。（圖／翻攝自富良野美瑛広域観光推進協議会臉書）

編輯中心/綜合報導

由於疫情緩解，多國也開放國門讓遊客入境觀光，其中日本更是十分受歡迎的選擇，而熱愛到日本自助旅遊的前台大感染科醫師林氏璧，近日就在臉書貼文示警，指出有遊客無視告示牌，擅闖北海道雪地內拍照，但其實雪地下方都是農民辛苦種植的農作物，恐怕會造成數億日圓的巨大損失，違者也會被送警法辦，提醒大家去日本遊玩時一定要多加注意。  

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「富良野美瑛広域観光推進協議会」在臉書上發布緊急告知，由於雪原下生長著農民精心種植的重要農作物，這也是他們的私人土地，但許多遊客卻無視告示牌禁止通知，擅自闖入拍照。 

協會指出，一個人的「一下下而已沒關係吧」，累積起來就會造成幾百萬、幾千萬、幾億日圓的巨大損失，因此特此發布告知呼籲大家「請不要進入私人農地拍照！」 

▲ （圖／翻攝自富良野美瑛広域観光推進協議会臉書）
▲林氏璧示警，遊客若擅闖北海道農地拍照，違者會被送警法辦。 （圖／翻攝自富良野美瑛広域観光推進協議会臉書）
而林氏璧也轉發協會的貼文，表示這個狀況在冬天的富良野美瑛之前就已時常發生，「現在因為觀光客又回來了，當地人的噩夢又回來了」，近幾天日本當地新聞也在討論外國觀光客造成的觀光被害。 

林氏璧直言，在這些雪的下方都是農地，觀光客的鞋可能夾帶病原菌或是害蟲，踩進農地可能會影響之後農作物的生長，導致重大損失，明明告示牌已經寫了各國語言「禁止進入違者送警法辦」，但很多遊客還是大喇喇地從牌子旁邊走進去，讓他忍不住嘆：「真是無法想像，希望大家到北海道時多注意喔！」 

貼文曝光後，網友也紛紛留言，「大家一起做好旅人，不要傷害台灣旅人在國外的，特別是在日本的印象」、「前幾天去輕井澤，也是有台灣遊客踏進冰湖站在邊邊拍照，明明旁邊有告示，都不怕危險嗎」、「看來只好跟荒川老師他們家一樣放帶電鐵絲網了」、「近期去了3次日本，大部分海外遊客都是台灣人跟越南泰國人，大聲喧嘩、餐盤不收、呼朋引伴大喊，為了拍網美照、打卡無所不用其極，沒有裝備也爬上去，站在雪道中間自拍，很要命」。（編輯：賴禹妡） 


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