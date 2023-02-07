公司禁叫外送！她厭世曬「超慘員工餐」 網看傻：像廚餘
許多上班族在工作之餘會叫外送或是帶便當當作午餐，部分公司也會提供員工餐作為福利，但近日就有一名網友抱怨，公司的員工餐不但菜色越來越爛，且份量還逐漸變少，不僅吃不好又吃不飽，讓她感到超厭世，貼文曝光後瞬間引起熱議，許多網友看完菜色也搖頭直言：「午餐長這樣還不能叫外送，我的話大概離職了⋯」
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，她以「公司午餐爛到厭世」為題，表示公司的員工餐菜色一開始還有2道蔬菜、1道肉類，但越來越慘，且份量也逐漸變少，大部分員工都吃不飽，只能自己帶食物去吃。
只見原PO貼出的菜色中，份量確實越來越少，她透露連朋友都笑稱「這個是豬飼料嗎？」雖然不用出餐費，但公司也規定她們不能叫外送、不能帶午餐，還不能離開自己的工作崗位，讓她無奈直呼：「累了一個早上到廚房看到這樣的菜色，真的超級厭世！」
貼文曝光後，網友看完也紛紛留言，「真的有夠像廚餘…是不是看員工好欺負啊」、「比國軍還差，真的不行」、「好扯，我寧願自己出午餐費，也不要吃這種看起來真的像廚餘的東西，而且為什麼不能叫外送，不懂」、「超像吃剩的」、「第一張還可以，後面的完全沒食慾」、「午餐長這樣還不能叫外送，我的話大概離職了⋯有點沒人性」。
也有網友建議原PO，「還不能叫外送真的有點慘⋯只能自己帶東西吃了！不然就上班前或下班後多吃點」、「要不要試試看冷便當，這樣就不用蒸」。（編輯：賴禹妡）