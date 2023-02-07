捷運這站列滿「人生一條龍服務」！網笑爆：生老病死都有

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不過，不少人都發現，除了「終生大事」之外，指標牌還包含了台灣自來水公司、台灣宅配通、台北醫院、新莊區農會、晶宴會館、翰品酒店、新莊地藏庵等，直指這個捷運站出口指標牌根本是「一條龍服務」，把人生所有需求都列上去了，還有人特地將每個地標的作用都標示出來。
網友們全幽默留言，「很不會做文案ㄟ…這叫『人生出口』」、「這個出口的重要單位已經可以滿足人生大部分需求」、「談好晶宴會館，談不好地藏庵」、「先去翰品酒店，再來台北醫院，再來終身大事XD」、「人生都幫你規劃好了」、「原來有人生一條街」、「我覺得這是人生道路，因為要體驗生老病死往這走就對啦」、「從生到死，一條龍服務，讚啦」。
也有網友針對3號出口有金陵女中、劉戀藝文空間、家樂福、宜家家居，開玩笑地喊，「老婆是不是要3號出口找？」、「三號找完再回來一號翰品酒店舉辦」、「3號找不到，1號有冥婚可以參考」、「我計畫先從四號出口出去整理一下打扮，再繞到三號出口，最後走到一號出口，但目前還卡在三號」、「3號出口找到女友之後去藝文空間一下，然後成為老婆可以去宜家看家居用品，再來就是去家樂福買菜煮飯～就是一個非常好的出口安排」、「3號都未成年⋯等等被警察抓走」。（編輯：賴禹妡）