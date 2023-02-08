雞排漲到85！客轟沒良心「賺暴利」 老闆崩潰：還去借錢
近年來「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」這句話對於許多外食族而言可能更加有感，因為手搖杯、雞排等等「銅板美食」逐漸進階成「鈔票美食」，民眾的荷包越來越薄了。而對於上述現象，一位雞排店老闆也崩潰吶喊「漲價不是我們願意的」。
編輯中心/綜合報導
一位雞排店老闆在臉書社團中崩潰訴苦「我一份雞排賣85元，結果一堆客人罵我爆利沒良心，但一片雞排的進貨成本已經逼進45元，店面不用租金？員工不用吃飯？水電瓦斯不用錢？」
老闆繼續透露，自己加盟品牌的時間不到3年，已歷經疫情及原物料飆漲「所有積蓄都丟進去了還不夠，，還厚著臉皮請老婆回娘家借錢才有辦法繼續撐下去」，加上器具冰箱這些的貸款都還在背，一個月光基本支出就近10萬元。
最後他也無奈表示「加盟合約就是打3年，如果現在放棄就真的什麼都沒了，所以拜託大家，漲價真的不是我們做老闆願意的，要怪只能怪大環境。」
不少網友也紛紛感慨回應「網路評論看看就過去了，還是很多人知道全世界的原物料都狂漲」、「老闆加油…不過消費者也有自我選擇的權利，有的貴也普通沒特色還是排隊人滿滿的…還是看本身產品的價值與特色口味了」、「對客人來說，他就是花85元才買到，其實也很難去考慮你成本問題」。（編輯：潘毅）