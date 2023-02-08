他單身20年拜月老！誠心投香油錢 慘被「離奇退費」哭了
關於戀愛及姻緣的問題，許多人都喜歡去月老廟找解答，許多單身者也會特地找月老祈求姻緣，不過近日就有一名網友分享，他和朋友一起去月老廟拜拜時，投了200元香油錢，沒想到走出廟後，那張200元紙鈔竟又莫名出現在口袋中，讓朋友覺得被月老退費，瞬間絕望到哭，貼文曝光後，眾人也笑翻喊：「那比剪斷紅線還慘，直接退貨！」
編輯中心/綜合報導
該名網友近日在臉書爆系社團中貼文，他透露前陣子陪一位單身20年的男性朋友，去某間月老廟拜拜求姻緣，朋友投了一張200元香油錢之後，誠心向月老祈求好姻緣，沒想到兩人拜完後到附近買吃的果腹，朋友竟突然欲哭無淚地說：「我投入香油錢的200元…回到我口袋了…」
貼文曝光後，網友全笑噴留言，「被月老退件」、「月老表示：你的願望我無法實現，錢還你」、「那比剪斷紅線還慘，直接退貨」、「不成包退，童叟無欺」、「月老：這攤我擺平不了」、「命裡無時莫強求哈哈哈」、「直接不受理，退款，單身100年」、「月老幫不了你，退回香油錢」。
也有人好奇，那200元到底怎麼回到口袋的，原PO則透露，在走出廟後沒多久，那張200元又出現在口袋，朋友本來是打算將這200元紙鈔花掉，才和他一起去拜拜，沒想到竟遇到這種事，「當事人也不信」。（編輯：賴禹妡）