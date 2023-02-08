情人節烤雞送Mister Donut 7-11獨賣「莓果巧克」甜甜圈
21世紀風味館慶祝情人節，2/8～2/21連續14天，買「情人節烤雞餐」就送「Mister Donut蜜糖波堤」兌換券乙張，吃完正餐鹹食還能免費吃甜點。而Mister Donut還偷偷在7-11超商獨家上市便利甜甜圈全新口味，「莓果巧克力布朗尼」濃郁酸甜好誘人。
記者蕭涵云/綜合報導
21世紀風味館聯合Mister Donut幫大家情人節加點甜蜜，2/8～2/21連續14天，購買「情人節烤雞餐」，就能享用21香草烤雞＋洋蔥圈＋香脆炸雞(微辣) x 2、中杯蜂蜜綠茶 x 2，只要甜蜜情侶價520元（原價655元），不只現賺135元，還加贈「Mister Donut 蜜糖波堤」兌換券乙張（數量有限，送完為止），能直接到Mister Donut門市兌換餐後點心。
而Mister Donut還偷偷在7-11超商獨家上市便利甜甜圈全新口味，「莓果巧克布朗尼」甜甜圈濃郁酸甜好誘人。以草莓 x 覆盆子的酸甜莓果滋味，搭配經典可可布朗尼甜甜圈，融合香濃的醇厚口感，再撒上焙烤核桃，咬起來更有口感還迸發堅果香氣，只有在7-11才買得到喔。