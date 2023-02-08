隋棠被控放任小孩喧鬧！警證實曾接獲報案　按門鈴影片曝

情人節浪漫開喝！應景元宵主題入杯　日本調酒大師親來台

▲台北萬豪INGE'S Bar & Grill，節慶限定熱調酒「花好月圓」450元+10%。（圖／業者提供）
▲台北萬豪INGE'S Bar & Grill，節慶限定熱調酒「花好月圓」450元+10%。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2月是浪漫情人節來臨的月份！除了燭光晚餐外，也別忘了來場微醺約會，台北萬豪INGE’S Bar & Grill響應台北燈會推出主題調酒，讓你與愛人逛完燈會後，還能喝到融入湯圓、甜酒釀、紅豆等元宵主題特調，打造別具風格的調酒熱飲。同時，日本調酒界大師「南雲主于三 （Shuzo Nagumo）」將於2月14日至2月16日期間舉辦分子調酒師快閃客座，免出國就能品飲大師作品！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台北萬豪INGE'S Bar & Grill熱調酒「WINTER HOME」。（圖／業者提供）
▲台北萬豪INGE'S Bar & Grill限期推出三款元宵主題熱調酒，其中一款為「WINTER HOME」。（圖／業者提供）
台灣燈會以「光源台北」主題回到台北，點亮北市街景，七彩絢爛的燈光藝術，成為情人節浪漫約會的好去處！而即日起至2023年2月28日為止，台北萬豪酒店20樓的INGE’S Bar & Grill高空景觀餐廳，也限期推出三款元宵主題熱調酒，每杯售價450元。

其中「花好月圓」以法芙娜80%黑巧克力、法國桑椹香甜酒、伏特加及鮮奶，放上小巧棉花糖比擬傳統元宵節必吃的湯圓，濃郁絲滑的口感令人心醉神迷；另一款熱調酒「KABU'S NOSTALGIA」以紅豆、蘭姆酒、烏龍茶、肉桂及牛奶打造，香濃綿密口感為冷冽冬天注入甜蜜暖意；「WINTER HOME」則以甜酒釀、桂花、蘋果汁、蜂蜜、波本威士忌，打造最應景的中西合璧風格調酒。

▲擁有二十餘年豐富歷練的南雲主于三，在日本調酒界有著引領潮流的崇高地位。（圖／「Spirits&Sharing.inc」提供）
▲擁有二十餘年豐富歷練的南雲主于三，在日本調酒界有著引領潮流的崇高地位。（圖／「Spirits&Sharing.inc」提供）
同時，來自日本的知名雞尾酒調酒師「南雲主于三」，即將於2月14日至2月16日快閃來台舉辦「分子調酒師快閃客座」，大師擅長將烈酒結合不同的食材，透過再蒸餾的繁複費時工法，歷經無數次的試驗，方能精準掌握比例與製程，激盪出獨一無二的嶄新風味。例如將伏特加揉合鵝肝後再蒸餾出的無色酒液，味道更加自然柔和，顛覆一般人對酒的想像空間。

身為公司創辦人兼執行長的大師，現今已鮮少於公開場合調酒，本次將親臨台北寒舍艾麗酒店、CÉ LA VI Taipei及KOR Taipei舉辦快閃客座。在2/16寒舍艾麗酒店場次中，將以旗下入圍2022亞洲50大酒吧的「memento mori」店內酒單為概念，親手搖製四款創作調酒（4杯加佐酒拼盤，每組2500元），以及四款經典調酒挑戰視覺與味蕾（每杯450元），情人節免出國就品嚐日本調酒大師手藝！

▲榮獲2022年亞洲50大酒吧殊榮的「memento mori」酒吧，以可可與植物為主題創作特色調酒。（圖／「Spirits&Sharing.inc」提供）
▲榮獲2022年亞洲50大酒吧殊榮的「memento mori」酒吧，以可可與植物為主題創作特色調酒。（圖／「Spirits&Sharing.inc」提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

情人節必備！量販超市「草莓甜點季」開跑　人氣夯品回歸

韓星張娜拉拿「霞海廟御守」遇真愛！最強旺桃花秘訣公開

IKEA「哈妮鯊寶包」登場！推7款新美食　草莓霜淇淋回歸

台灣燈會今登場！「打卡必拍」報你知：光影迷宮別忘預約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀