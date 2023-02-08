情人節浪漫開喝！應景元宵主題入杯　日本調酒大師親來台

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中「花好月圓」以法芙娜80%黑巧克力、法國桑椹香甜酒、伏特加及鮮奶，放上小巧棉花糖比擬傳統元宵節必吃的湯圓，濃郁絲滑的口感令人心醉神迷；另一款熱調酒「KABU'S NOSTALGIA」以紅豆、蘭姆酒、烏龍茶、肉桂及牛奶打造，香濃綿密口感為冷冽冬天注入甜蜜暖意；「WINTER HOME」則以甜酒釀、桂花、蘋果汁、蜂蜜、波本威士忌，打造最應景的中西合璧風格調酒。
同時，來自日本的知名雞尾酒調酒師「南雲主于三」，即將於2月14日至2月16日快閃來台舉辦「分子調酒師快閃客座」，大師擅長將烈酒結合不同的食材，透過再蒸餾的繁複費時工法，歷經無數次的試驗，方能精準掌握比例與製程，激盪出獨一無二的嶄新風味。例如將伏特加揉合鵝肝後再蒸餾出的無色酒液，味道更加自然柔和，顛覆一般人對酒的想像空間。
身為公司創辦人兼執行長的大師，現今已鮮少於公開場合調酒，本次將親臨台北寒舍艾麗酒店、CÉ LA VI Taipei及KOR Taipei舉辦快閃客座。在2/16寒舍艾麗酒店場次中，將以旗下入圍2022亞洲50大酒吧的「memento mori」店內酒單為概念，親手搖製四款創作調酒（4杯加佐酒拼盤，每組2500元），以及四款經典調酒挑戰視覺與味蕾（每杯450元），情人節免出國就品嚐日本調酒大師手藝！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！