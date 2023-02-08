隋棠遭控惡鄰！苦苓親曝「擾鄰經驗」 眾卻笑翻：太可愛
女星隋棠去年一家五口搬進大直豪宅，近日卻與鄰居發生噪音糾紛，起因是鄰居指控隋棠夫妻放任小孩製造噪音，且屢勸不聽還態度不佳，但隨後隋棠也發表聲明強調已經盡力配合對方，更透露該鄰居曾拿榔頭威嚇前住戶，雙方各說各話，目前一切已進入司法階段，而作家苦苓也分享他之前租屋和鄰居發生的趣事，雖然同是噪音問題，結局卻讓眾人捧腹大笑直呼：「好有畫面喔，太可愛了！」
編輯中心/綜合報導
苦苓今（8）日在臉書上發文，他先是聲明沒有要對隋棠的事件發表評論，和樓上樓下鄰居也相處得非常和睦，但想分享當年租房的小趣事，並表示當時他獨自在台北租房，但老公寓隔音不好，「我下了班很習慣兩腳一蹬，鞋子就咚咚兩聲掉在地板上」。
苦苓透露，過不久住在樓下的小姐就上樓按電鈴，提醒他這樣會吵到自己，苦苓也連連致歉，保證自己以後不會再犯，「不過老毛病一時也改不了」，有次苦苓回家又不小心把右腳的鞋子蹬出去，但發現後就立馬緊急煞車，並小心翼翼地將左腳的鞋子脫下來。
但過一段時間，電鈴聲又響起，果然又是住在樓下的小姐上來按門鈴，苦苓正準備開口道歉時，對方卻說「你咚了一隻鞋子，嚇我一跳，我就一直在等你咚另外一隻，結果你到現在還沒有咚，搞得我很緊張，可不可以麻煩你把另外一隻鞋子也趕快脫掉，我才能安心睡覺⋯」事發多年仍讓苦苓愧疚喊：「真、真的是不好意思啊，那位無辜受害的小姐，如果你有在看我的臉書的話，容我再跟你道歉一次。」
貼文曝光後，網友也紛紛留言，「好有畫面喔，太可愛了」、「好可愛的小姐喔」、「她好認真的在等另一隻鞋落地」、「如果樓上住的是蜈蚣先生，每天就有交響樂了」、「我以為結局是從此倆人就過著幸福美滿的日子」、「她應該是你的粉絲吧！找不到理由跟你搭訕」、「這篇好有意思，苦大師的幽默回來了，不過人家應該是要撩你啦哈哈哈」。（編輯：賴禹妡）