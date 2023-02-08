優酪乳也不行！醫點名頭痛「6食物」別碰：越吃恐越嚴重
現代人生活壓力大，作息也容易不正常，因此不少人有頭痛困擾，但頭痛形成的原因有很多，新竹竹北牙醫師黃文龍就指出，有6種食物其實容易引發頭痛，且越吃還會越痛，包含柑橘類、乳製品、醃製肉等，提醒常出現偏頭痛症狀的患者要多加注意。
編輯中心/綜合報導
黃文龍在臉書上表示，頭痛對生活品質會造成很大的影響，「一頭痛就腦門炸裂，像被一雙隱形的手掐著」，而頭痛形成的原因有很多，有時甚至和牙痛會互相影響，但其實吃進去的食物也會引起頭痛，平常就習慣性頭痛的人，可以從飲食開始避免容易引起頭痛的食物。
黃文龍指出，容易引起頭痛的食物有4種，第一個就是柑橘類，包含橘子、甜橙、檸檬等柑橘家族含有黃酮類化合物，是誘發頭痛的因子之一。第二個則是乳製品，起司、羊奶、優酪乳等含有酪胺成分，可能會造成血管收縮擴張後產生痙攣疼痛。
黃文龍透露，會引起頭痛的第三種食物為醃製肉，像是香腸、醃肉、臘肉等醃製肉類，其中的亞硝酸鹽、味精也容易誘發頭痛。最後就是精緻甜食，像是糖果、蛋糕、冰淇淋等，人工添加入和色素、代糖等也會引發頭痛。（編輯：賴禹妡）
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