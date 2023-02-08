外送員接單驚見「超大咖顧客」！網見名字全嚇壞：快逃啊
現今外送平台盛行，消費者只要在家叫餐，就有外送員能送到府，不過近日竟有外送員遇到「大黑佛母」來訂餐，立即讓人聯想到恐怖電影《咒》，他送餐完畢也1秒入戲傳訊息稟告，讓眾人笑翻直呼：「不是，這尊佛母很危險！快點逃！不要被祂知道名字！」
編輯中心/綜合報導
該名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中貼文，只見截圖中訂餐者名為「大黑佛母 火.」，讓他送完餐後恭敬回覆「佛母上仙，小人已將下界凡人上供餐點置放於南天門外之千年紫檀桌上，上神再移法駕領取」，更在發文處笑喊：「佛母上神用餐愉快。」
貼文曝光後，不少網友也被逗樂，紛紛留言，「兄臺，挺幽默的」、「極度幽默，有才」、「外送員很可愛啊哈哈哈哈」、「佛母有回覆你嗎」、「怎麼會這麼有趣？哈哈哈好想知道後續」、「Hen會，佛祖會給你加持」。
但也有網友認出「大黑佛母」，其實是恐怖電影《咒》當中虛構的神祇，電影裡只要觸犯大黑佛母的禁忌，被知道名字之後，就會慘被咒殺，因此也入戲喊，「這不是咒那個嗎XD」、「只要八個字就可以了」、「火佛修一，心薩嘸哞」、「太恐怖了」、「還好不是面交，不然光見面禮湯就灑了」、「ㄟ不是，這尊佛母很危險！快點逃！不要被祂知道名字」。（編輯：賴禹妡）