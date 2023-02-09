物價狂漲「1物」卻降價！他見整櫃促銷傻住 行家揭內幕
近期受到全球通膨以及升息壓力的雙重影響下，物價不斷飆升，許多連鎖店、餐廳紛紛喊漲，民眾的荷包也變得更薄了。不過就有民眾在超商目睹「1物」，卻在此時逆勢降價促銷，讓他好奇背後原因。而貼文曝光後，隨即有行家出面揭開內幕「跟季節有關」。
編輯中心/綜合報導
一位男子在論壇Dcard上發文提到，最近家裡附近的早餐店跟餐館，都以原物料上漲為由，調整了店內品項的價格，基本上所有東西都漲了5元，「真的是頭很痛」。
不過昨（8）日原PO跑到超商要幫家裡添購牛奶時，卻發現架上的家庭號鮮乳全都打折促銷「算一算牛奶大概比原標價便宜快20元，一堆吃的都漲價，怎麼只有牛奶沒有？是發生了什麼事怎麼忽然賣這麼便宜？」
貼文曝光引起討論，不少網友紛紛發表看法「牛奶之前已經漲一波了吧」、「怎麼手搖的紅茶拿鐵沒有降價」、「牛奶就跟手搖一樣吧，夏天賣得好，冬天就是淡季了」。
隨後也有行家跳出解答「現在是冬季，產乳量高、品質穩定與生乳收購價較低，所以末端通路通常會有折扣促銷的方式回饋消費者」、「因為冬天台灣消費牛奶的人數少很多，業者都會促銷 ，因為這個時候乳牛為了禦寒，吃的多也產的多，品質也會比夏天好，所以喜歡喝牛奶的冬天可以多買」。（編輯：潘毅）