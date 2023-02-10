情人節想脫單？地表最強月老廟助攻：3步驟好姻緣馬上來
2/14西洋情人節又要到來，想脫單的民眾會到月老廟拜拜，希望求得好緣分。有全台最強月老廟封號的台北霞海城隍廟，在情人節前夕又正好適逢燈會期間，根據廟方人員透露近日香火更加鼎盛。想拜月老又不知道怎麼拜嗎？《NOWnews今日新聞》邀請台北霞海城隍廟廟方人員文宣組長吳孟寰，手把手3步驟教讀者如何拜出自己的好緣分。
記者周淑萍/綜合報導
台北霞海城隍廟每年都能吸引很多人慕名前來參拜，還有不少外國人、藝人、名人也都在這邊求得好姻緣，例如韓星張娜拉求到霞海城隍廟的御守果然遇到真愛。根據廟方統計，一年平均有6000對佳偶帶喜餅回來還願，其中2008年最多，有高達9316對回來跟月老分享好消息，到現在不僅是求姻緣，還可以來求好人緣或是參拜註生娘娘。但就有人會想問，拜月老真的會靈驗嗎？多久才能找到好姻緣？吳孟寰理性的表示：「其實拜月老只是一個助力，用來加強我們的信心，同時也讓人思考想要的對象，可以更加具體，在這邊有聽說3個月或是半年找到，當然也有持續7~8年。」
至於該如何拜？吳孟寰直接來一個官方版的正確示範，手把手教讀者如何拜月老，祭拜的流程大致分為3步驟如下：
📍步驟1：買金紙、買供品
先到金紙鋪買金紙和香，第一次祭拜者或是之前沒有求過紅線的人要先廟內櫃檯購買貢品，供品一份包含：紅紙包著的鉛錢、紅線、喜糖(6盒紅砂糖)。
📍步驟2：點香依序拜三區
點三柱香，先拜天公，默念名字、年齡、地址，說明來由，持香三拜還不用插香爐，再到櫃檯領貢品放置正殿，向城隍爺、月下老人及眾神，默念姓名、地址、年齡，最重要的是要跟月老稟報喜歡對象的詳細資料，正殿拜完之後再到另一區參拜義勇公(趕小人)、城隍夫人、媽祖、註生娘娘、菩薩等，來乞求增長智慧心靈平靜家庭平安等，全部拜完後再把手上的三柱香一起插到天公爐。
📍步驟3：紅線、鉛錢過爐
之後將紅線、鉛錢順時鐘方向繞三圈，把單顆喜糖吃掉，貢品以前會煮平安茶結善緣，但近年因為疫情會把拜過的貢品發送給有需要的單位，至於金紙不用燒，由廟方集中送到焚化爐統一處理，最後將鉛錢(連同紅紙)、紅線放在皮夾保存，等待有好消息再回來跟月老稟報。