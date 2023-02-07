韓星張娜拉拿「霞海廟御守」遇真愛！最強旺桃花秘訣公開

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想要跟女神一樣遇上真愛，或者是與對象步入禮堂，可得把霞海廟求姻緣秘訣先筆記，台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰也分享，正確求姻緣、祭拜的流程，並且提醒香客除了親人外，請勿幫朋友求紅線，並且求得的紅線不用綁手上，只要妥善收藏即可，以免遺失或斷裂造成心理負擔；當然取紅線也要記得千萬不可貪心，若是取超過一條恐造成不必要的感情糾紛。
【霞海廟求姻緣、旺桃花步驟】
金紙鋪準備金紙和香→第一次祭拜者到廟內櫃檯準備貢品(鉛錢、紅絲線、喜糖）→點三柱香先拜天公，默念名字、年齡、地址，持香三拜禮→到櫃檯領貢品，接著向面對正殿的城隍爺、月下老人及眾神，默念姓名、地址、年齡、喜歡對象的類型→參拜義勇公、城隍夫人、拜菩薩，全部拜完後三柱香一齊插天公爐→吃喜餅、喜糖沾喜氣，喝平安茶→貢品的喜糖留下，讓廟方煮平安茶結善緣→過爐，將鉛錢、紅絲線在香爐內，順時鐘方向繞三圈，將鉛錢、紅絲線放在皮夾保存。
此外，星座專家艾菲爾老師，也進一步分享「閨房招桃花秘訣」，免出門就能輕鬆脫單！房間內擺放桃花風水，可以在床頭櫃上擺放紅色、粉色系的花朵，雙數為佳，女生擺放躺下後的左側，男生則擺放在右側，建議選擇玫瑰、百合、牡丹、紫羅蘭。
玫瑰：有伴侶者可以選用紅玫瑰，象徵愛情紅紅火火，持續加溫；單身者選用粉玫瑰，粉玫瑰花語為「期待戀情的到來，更適合招來浪漫愛情」。但要記得玫瑰一定要去刺，不然可是會招來爛桃花喔。
百合：百合象徵著百年好合，給人一種純潔無瑕的感覺。粉百合代表著清純、高雅、夢幻甜美，擺放在床頭能幫助招來心裡想要的桃花對象。
牡丹：牡丹是花中之王，有著圓滿、濃情、富貴吉祥的寓意，能幫助你招來富貴桃花，有機會嫁入豪門。
紫羅蘭：紫羅蘭代表永恆的愛、質樸、美德，讓你招來穩定的桃花良緣。