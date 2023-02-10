昔炸雞一哥「胖老爹」逐漸退燒？網嘆2關鍵：雖然真的香

「超強手搖飲」挺進台北排爆！他一試狂讚：喝到停不下來

▲近幾年手搖飲越來越火紅，連藝人、網紅也紛紛推出手搖品牌，替市場注入一股新風潮。（示意圖／取自pixabay）
▲近幾年手搖飲越來越火紅，連藝人、網紅也紛紛推出手搖品牌，替市場注入一股新風潮。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

近幾年手搖飲越來越火紅，連藝人、網紅也紛紛推出手搖品牌，替市場注入一股新風潮，而近日就有一名網友在台北新發現一間飲料店「一沐日」，主打草仔粿、粉粿放入飲品中，口味好喝又特別，讓他感到非常好奇，貼文曝光後，不少人認出是10年前在台中流行的熱門手搖店，也有喝過的網友現身大讚：「難得很多品項都能做得好喝的店家」、「荔枝烏龍好喝到停不下」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT貼文，他以「有沒有一沐日飲料店的八卦？」為題，表示近期發現一間飲料店，有別於普通飲料店的配料是珍珠、粉圓、芋圓類，該間居然是主打草仔粿、粉粿，且喝起來味道不錯，生意感覺也很好，讓他好奇問：「有沒有一沐日的八卦？」 

貼文曝光後，不少喝過的網友大讚，「草仔粿新出的，很常賣完，吃起來很像湯圓的口感蠻特別」、「粉粿黑糖奶茶讚」、「很特別，好吃好喝」、「難得很多品項都能做得好喝的店家」、「麥茶+粉粿真的很好喝！！可惜台北好少店」、「荔枝烏龍好喝到停不下」。

▲中部知名連鎖飲料店「一沐日」。（圖／翻攝自一沐日臉書）
▲中部知名連鎖飲料店「一沐日」。（圖／翻攝自一沐日臉書）
但也有人直言，「做一杯飲料都要很久，慢慢刮泡」、「動作真的慢」、「滿好喝的啊，只是UBER關單都很快」、「補班日去買說要排兩個小時」、「上週下午一點要訂，結果說五點才能送」、「加粉粿很讚，台中喝10年了，只是價格一直爬」、「10年前就有的東西，而且真的太貴」、「去北部要80/杯，真的尊爵」、「滿好喝但就貴」。

還有人透露，一沐日過去就曾在台中流行過，「十年前在台中念高中很愛喝的店」、「台中至少十年前就有了」、「中南部早就流行過的東西，現在北部人才在瘋，笑死」、「5、6前台中就有的東西，還開了一堆」。 

事實上，一沐日於2012年在台中創立品牌，2013年展店到彰化，2018年甚至開立越南IMUZU胡志明市創始店，2019年開始也逐漸往全台各地開發分店，台北的分店則是2020年才成立，一沐日飲品價格落在30元至80元不等，主打特色配料草仔粿及粉粿，特別口味令許多顧客愛不釋手。（編輯：賴禹妡）  

Toyz宣布開手搖飲店！爽曝「超佛價格」：品質還比滴妹好

哪間手搖飲「經過就想停下買」？鄉民喊1王者認了：最頂

外送員接單驚見「超大咖顧客」！網見名字全嚇壞：快逃啊

優酪乳也不行！醫點名頭痛「6食物」別碰：越吃恐越嚴重

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀