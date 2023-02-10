「超強手搖飲」挺進台北排爆！他一試狂讚：喝到停不下來

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貼文曝光後，不少喝過的網友大讚，「草仔粿新出的，很常賣完，吃起來很像湯圓的口感蠻特別」、「粉粿黑糖奶茶讚」、「很特別，好吃好喝」、「難得很多品項都能做得好喝的店家」、「麥茶+粉粿真的很好喝！！可惜台北好少店」、「荔枝烏龍好喝到停不下」。
但也有人直言，「做一杯飲料都要很久，慢慢刮泡」、「動作真的慢」、「滿好喝的啊，只是UBER關單都很快」、「補班日去買說要排兩個小時」、「上週下午一點要訂，結果說五點才能送」、「加粉粿很讚，台中喝10年了，只是價格一直爬」、「10年前就有的東西，而且真的太貴」、「去北部要80/杯，真的尊爵」、「滿好喝但就貴」。
還有人透露，一沐日過去就曾在台中流行過，「十年前在台中念高中很愛喝的店」、「台中至少十年前就有了」、「中南部早就流行過的東西，現在北部人才在瘋，笑死」、「5、6前台中就有的東西，還開了一堆」。
事實上，一沐日於2012年在台中創立品牌，2013年展店到彰化，2018年甚至開立越南IMUZU胡志明市創始店，2019年開始也逐漸往全台各地開發分店，台北的分店則是2020年才成立，一沐日飲品價格落在30元至80元不等，主打特色配料草仔粿及粉粿，特別口味令許多顧客愛不釋手。（編輯：賴禹妡）