迪卡儂CP值沒了？鄉民秒搖頭曝「這款」贏爆：還在神壇上
法國大型連鎖運動用品量販店「迪卡儂」，為歐洲最大、全球第二大的體育用品連鎖集團，因販售的運動產品便宜又耐用，還可以無限期退貨，廣受許多消費者喜愛，但近日就有一名網友直言，現在迪卡儂售價越來越貴，同樣的商品用更便宜的價格就能在Outlet買到其他品牌，讓他懷疑是否在業界沒競爭力了，但貼文一出，立即釣出不少內行人指出：「迪卡儂就是買最便宜的入門款，持續屌打所有品牌，要買中高階我會加點錢去買大牌子。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他表示迪卡儂的CP值曾經輾壓許多運動大廠牌，是很多小資族跟小孩的最愛，但現在價格卻越來越貴，就連在Outlet的運動品牌都還比較便宜，「迪卡儂的籃球鞋價格死硬很少特價，貴的還要2799，怎麼買得下去，內褲也從99變129了，等於花400少買一件」，讓他直言：「現在整體感覺就是品質沒提升，價錢倒是沒啥競爭力了。」
貼文曝光後，多數網友都認為，去迪卡儂本來就是要買入門款的商品，「定位就是給你初入門或臨時要用擋一下的」、「迪卡儂買登山用CP值高，比始祖鳥、北臉便宜」、「迪卡儂就是買他最便宜的就好」、「迪卡儂就是買便宜的」、「比他好的沒比他便宜；比他便宜的沒比他好」、「比便宜能用，還在神壇上啊」、「迪卡儂就是買最便宜的入門款，持續屌打所有品牌，要買中高階我會加點錢去買大牌子」、「平價CP值最高就他，完全不考慮其他品牌，有些東西如果要高品質就會往別的牌子」。
但也有人對於漲價相當有感，「真的漲很多」、「東西漲價，常常缺貨」、「汗衫都漲了3成~5成左右，以前99元回不去」、「籃球裝備印上NBA標籤之後直接漲300元」、「東西受歡迎後…就開始找方法漲價」、「迪卡儂這兩年CP值太低了，現在鞋都自己品牌又超貴，不懂貴什麼」。（編輯：賴禹妡）