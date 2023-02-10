日本唐吉訶德「營業到25點」！內行曝背後真相：不是寫錯

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貼文曝光後，網友紛紛留言解釋，「開到半夜一點的意思，避免寫1：00誤會是下午一點，也不用再另外寫出非數字的上下午」、「日本常有這樣表達時間，表示前一天的活動早八到凌晨一點24+1=25」、「這是日本習慣的標示方法，用以說明有些活動雖然進行到第2天的凌晨，但仍算是前1天的活動」、「這是30小時制，是將0點~6點標示為24點~30點，日本深夜節目時間表也都會這樣寫」。
也有網友分享經驗，「做過sukiya的朋友分享過，他們班表上真的有這樣用法，是為了值夜班人員跨夜時段方便的表記方式，但在對外招牌上直接使用，我也是第一次看到」。
還有人指出，「我在國外工作，不止是日本，有些外國人例如寫9 Feb (22:00-25:00），就是說這項工作會橫跨到2月10日的凌晨1點。1.寫法簡單，容易閱讀，如果分：早班、晚班、夜班、大夜，班表會簡單看，少掉很多數字，也避免夜班的誤會成中午等類似事情。2. 方便計算：例如Feb(22:00-25:00），25-22 = 工作3小時」。
事實上，三十小時制是一種以上午6時為開始的時刻表示法，因為許多熬夜的人不習慣在半夜更換日期，因此將24小時制的0點到6點標記為24點到30點，這種時間表示方法一般出現在日本，在廣播業、天文學、深夜營業的店鋪也會採用，在台灣則是像台北捷運等跨子夜營業的單位，在內部時間管理會使用類似時制。（編輯：賴禹妡）