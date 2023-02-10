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日本唐吉訶德「營業到25點」！內行曝背後真相：不是寫錯

▲知名日本折扣零售連鎖店「唐吉訶德」來台後立即造成風潮，裡頭販售各式各樣日本美食、零嘴及小物，都讓台灣人愛不釋手。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）
▲知名日本折扣零售連鎖店「唐吉訶德」來台後立即造成風潮，裡頭販售各式各樣日本美食、零嘴及小物，都讓台灣人愛不釋手。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

編輯中心/綜合報導

知名日本折扣零售連鎖店「唐吉訶德」來台後立即造成風潮，裡頭販售各式各樣日本美食、零嘴及小物，都讓台灣人愛不釋手，而近日就有網友分享日本當地唐吉訶德的營業時間，居然是「8:00-25:00」，讓他笑喊「一天25小時」，貼文曝光後，立即釣出內行人解釋這是日本常用的「30小時制」，代表「開到半夜一點的意思，避免寫1：00誤會是下午一點，也不用再另外寫出非數字的上下午」。 

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該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，只見他曬出日本唐吉訶德的招牌燈，上頭寫著「營業時間8:00-25:00」，讓他感到非常新奇，才將此畫面拍下PO上網，並笑喊：「一天25小時。」 

▲（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）
▲近日有網友分享日本當地唐吉訶德的營業時間，居然是「8:00-25:00」，讓他笑喊「一天25小時」。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）
貼文曝光後，網友紛紛留言解釋，「開到半夜一點的意思，避免寫1：00誤會是下午一點，也不用再另外寫出非數字的上下午」、「日本常有這樣表達時間，表示前一天的活動早八到凌晨一點24+1=25」、「這是日本習慣的標示方法，用以說明有些活動雖然進行到第2天的凌晨，但仍算是前1天的活動」、「這是30小時制，是將0點~6點標示為24點~30點，日本深夜節目時間表也都會這樣寫」。 

也有網友分享經驗，「做過sukiya的朋友分享過，他們班表上真的有這樣用法，是為了值夜班人員跨夜時段方便的表記方式，但在對外招牌上直接使用，我也是第一次看到」。 

還有人指出，「我在國外工作，不止是日本，有些外國人例如寫9 Feb (22:00-25:00），就是說這項工作會橫跨到2月10日的凌晨1點。1.寫法簡單，容易閱讀，如果分：早班、晚班、夜班、大夜，班表會簡單看，少掉很多數字，也避免夜班的誤會成中午等類似事情。2. 方便計算：例如Feb(22:00-25:00），25-22 = 工作3小時」。 

事實上，三十小時制是一種以上午6時為開始的時刻表示法，因為許多熬夜的人不習慣在半夜更換日期，因此將24小時制的0點到6點標記為24點到30點，這種時間表示方法一般出現在日本，在廣播業、天文學、深夜營業的店鋪也會採用，在台灣則是像台北捷運等跨子夜營業的單位，在內部時間管理會使用類似時制。（編輯：賴禹妡） 

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