搶攻機車族！安全帽「8分鐘自動清潔」 插電就可創業
台北國際連鎖加盟展登場，集結消費市場上最具競爭力的百大品牌展出，可以發現各大業者主攻自動化市場，在疫情嚴重期間可以減少接觸外，重點是精簡人力需求，包括晨間廚房喊話2023年要讓80%門市進駐自動點餐機；還有全自動化的安全帽清潔機器，放進去8分鐘內清潔完畢，只需要插電就可輕鬆開業，預估未來市場智慧科技越普及，人力需求也會更加降低。
記者鍾怡婷/綜合報導
台北國際連鎖加盟展中集結各大品牌，其中早午餐業者則是投入APP以及自助點餐機等智慧科技，知名業者晨間廚房透露，等到系統媒合串接更加完善，希望全台八成的門市都設置自動點餐機、 APP點餐等，不僅可以降低人力需求，更加數位化的流程，也可以縮短顧客點餐時間至少3-5分鐘。
本次還有許多業者推廣無人商店經營模式，像是「安全帽洗烘機」瞄準全台兩千萬頂以上的安全帽商機，推出八分鐘清潔安全帽的機器，只需插電即可輕鬆開業，一台機器完成乾洗、除菌、除臭、烘乾等功能，不僅全自動無需人力，機身更是佔地不到一坪。
其中，傳統販賣機改良成智慧無人商店，串聯AI與互聯網後引進各大產業，無論是常溫的香水、美妝、零食，甚至是需要冷藏保溫類的滷味、糕點等，都可以透過無人販賣機購買，只要手機掃描QR CODE隔層就會自動打開，滿足各種場域的消費者需求，業者強調自動化是台灣未來的趨勢，可以減少人力以及消費者等待時間，後台系統也方便掌握營收數據，目前全台已經有超過500台的智能販賣機，包括飯店、餐飲業者都陸續引進。