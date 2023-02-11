蕾菈第二胎性別公布！老公激動落淚 IG早洩漏：沒人發現
反骨男孩成員「蕾菈」擁有超高人氣，已經有一個女兒的她，去年宣布自己懷上二寶，當時她就有表示希望第二胎是個男生，如今她也公開了與親朋好友舉辦性別趴的結果，結果氣球戳爆後，果然真的是男生，老公湯宇甚至在錄製影片給兒子時還哽咽落淚，場面甚是感人。
編輯中心/綜合報導
蕾菈10日上傳性別派對的影片，表示老公湯宇想要生兩個，等於包括女兒會有三個小孩，蕾菈詢問老公這胎想要什麼性別，湯宇則回答沒有偏向愛好，蕾菈則說「如果第二胎是男生的話，那麼她第三胎就比較沒有壓力，就願意再生一個」。
隨後派對開始，玩了各種遊戲之後，終於到了戳破氣球的環節，只見氣球戳破瞬間冒出許多「藍色的氣球」，表示這胎真的是男生，讓蕾菈以及老公湯宇都相當高興，湯宇更是在最後錄製給兒子「小湯包」寄語的時候，忍不住哽咽落淚，夫妻倆對於兒子即將到來感到相當期待。
蕾菈事後也發文表示「沒錯，上天一定非常愛我，才會讓我許的所有願望都一一實現，我終於懷上男寶寶了，氣球爆掉的那瞬間真的太感動了！」然而有趣的是，蕾菈表示「其實在知道是懷男寶後，我就在我的首頁個人簡介告訴大家了！但好像沒有人發現」讓不少網友紛紛表示「細節抓滿了！我們真的沒發現！恭喜蕾菈！」、「真的太恭喜蕾菈了好感動啊」、「超級感動的！好喜歡你們」。（編輯：張嘉哲）