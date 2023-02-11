台灣住宿憑什麼貴？他怒「平日要2500」 鄉民中肯回1句
隨著疫情逐漸減緩，各國國門也一一開放，觀光業開始復甦，台灣國旅也受到影響，對此就有一名網友透露，他想帶老婆在台南住宿2晚，卻發現房價超貴，平常日一晚都要2500元起跳，讓他直呼「難怪大家都一窩蜂的往國外跑」，貼文曝光後，卻有不少人點出關鍵直言：「因為有人買單阿」、「有市就有價啊」。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「台灣住宿憑什麼這麼貴？」為題，表示近期打算和老婆回台南住2天，由於行程主要集中在白天，晚上回旅館僅是睡覺而已，因此打算找個便宜的旅宿，卻沒想到台南住宿價格超貴，「平常日一晚都要2500起跳，不管旅館民宿Airbnb都一樣這麼貴」，而台灣旅遊服務沒比較好，風景又不如人，「難怪大家都一窩蜂的往國外跑」，這也讓他好奇問：「請問台灣住宿何能何德可以賣到這麼高價啊？」
貼文曝光後，網友紛紛搖頭嘆，這價格不如出國旅遊，「我上次去日本鬼怒川泡溫泉一泊二食吃到飽，也沒收這麼多錢，5000 日幣出頭就打死了」、「日本比這便宜的溫泉旅館含兩餐，台灣⋯」、「寧願用同樣的錢出國玩」、「住富士山旁河口湖，溫泉旅館都比台灣一大堆便宜，還包兩餐」、「過年去曼谷五天 住五星飯店，機加酒2萬」。
也有不少人對台灣旅宿費昂貴相當有感，「露營也漲價了」、「超級無敵貴，主要是好的貴，爛的也很貴」、「住宿太貴，外國人也不想來」。還有人點出關鍵直言，「因為有人買單阿」、「有市就有價啊」。
不過，有部分人則認為，雙人房一晚2500的房價其實不算貴，「2500都覺得貴可能別出門比較好」、「平常日這價格還可以吧！不然你覺得要多便宜」、「一晚2500哪裡貴，停留在10年前嗎」、「2500很便宜啊，一堆民宿都4千起跳」。（編輯：賴禹妡）