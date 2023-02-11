日本品質高「旅遊卻更便宜」！內行曝1原因嘆：台灣太盤

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原PO指出，在日本旅遊只要花台幣2000元就能住到精華區很不錯的飯店，甚至貼到5000元就能住到豪華飯店，餐廳也不會比台灣貴多少，街邊小吃和台灣夜市價格有得比，甚至高級餐廳的定價還比台灣同等的便宜，「現在如果不算機票， 同樣品質的旅遊內容， 日本肯定比台灣還來得便宜」，讓他好奇問：「到底為什麼日本旅遊會如此便宜呢？有沒有八卦？」
貼文曝光後，立即引爆鄉民討論，「10幾年前匯率0.4的時候一點都不便宜」、「日本飯店競爭很激烈，數量太多」、「因為台灣人變有錢，日本變窮了，你去問30年前的觀光客會不會覺得日本旅遊便宜」、「日本生活成本很高，人民只好改成旅遊成本比較低」、「因為日本貨幣貶值嚴重」。
也有網友指出，這差距是台灣住宿及物價太貴導致，「是台灣的飯店不合理，附近沒人比台灣貴」、「主因是台灣飯店貴到很異常」、「是台灣住宿太貴，品質又沒日本好」、「其實歐美也不貴，旅館租車都便宜，台灣真的貴得離譜」、「是台灣太盤＋1，20年前墾丁行情就是那種走廊改出來的木板牆通鋪按人頭收一人1千多」、「台灣住宿真的貴到看不懂」。
也有人直言，「日本貴的是交通費，尤其電車，北高的高鐵距離換算到日本大概2、3倍」、「我覺得全面一點比起來台灣其實沒貴多少，但是整體品質差滿多的」、「日本交通費很貴，餐廳貴的也很多，台灣人都挑便宜的去吃才會覺得便宜」。（編輯：賴禹妡）