打臉酸民！他見1幕證明「日本人超愛林襄」：還衝上熱搜
樂天桃猿「亞洲門戶交流賽」將在今（11）、明兩天前往日本日本石垣島舉行交流戰，而樂天女孩人氣成員林襄也隨著隊伍一同前往，對此就有一名網友指出，雖然有人說日本人不喜歡林襄，不過在日本當地卻有許多記者搶著拍林襄，她甚至還上日本熱搜，根本打臉酸民的說法，貼文曝光後立即引起熱議，不少人也搖頭直言：「嘴巴說不喜歡，IG還不是看好看滿。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「日本人好像真的很愛林襄耶」為題，表示很多酸民都說日本人不可能喜歡林襄，但樂天啦啦隊去日本時，記者卻都是搶著拍她，甚至還衝上日本熱搜，「看來日本人很愛她啦」。
貼文一出，不少網友也直言，「ptt反指標啊，嘴巴說不喜歡，IG還不是看好看滿」、「香港人也超愛」、「正常，只有台男整天酸抽煙」、「本來就不錯啊，現實中誰會一直嫌」、「林襄拍週プレ都拿過日本web榜第一了」、「沒辦法，身材太頂了」、「台灣啦啦隊這幾年操作真的不錯，日韓跟不上」。
事實上，根據日本野球媒體《full-count》報導，，林襄的姣好外貌完全迷住日本的棒球迷，甚至形容她擁有「異次元等級」的臉蛋與身材，且不只吸引男性，連女生都非常喜愛，在日本購買林襄寫真集的客群還有8成都是女性，足以可見日本球迷對於林襄的熱愛程度。（編輯：賴禹妡）