天花板掀開「藏斷頭」？水電師傅見1幕嚇暈：差點要收驚
水電師傅時常要到客戶指定的地點進行維修工作，因此也有許多趣聞不斷發生，近日就有一名水電師傅分享，他去髮廊裝修時，拆下天花板的燈具後，竟發現裡頭有「假人頭」正在看著他，讓他當場嚇壞喊：「差點褲底一包。」
編輯中心/綜合報導
該名水電師傅在臉書社團「水電工聯盟」中發文，他表示近日到某間髮廊裝修，在把天花板的燈具拆下後，突然從缺口感覺到有人在看他，仔細觀察才發現裡頭居然有顆被店家遺落的「假人頭」，讓他當場嚇了好大一跳，直呼：「好險平常沒做什麼虧心事，拆個燈差點要去收驚！」
貼文曝光後，網友見狀也嚇壞，紛紛留言「如果只有一個人在場，心跳鐵定停止30秒」、「腦細胞真的會被嚇死，加錢」、「瞬間抖了一下」、「這應該是防盜用的」、「圖片都嚇到，還好現場不是昏暗的，不然光收驚就要多收3000了」、「這算水電職災嗎」。
另外，也有師傅分享類似經驗，「我是在民家打開進維修孔（一個頭左右的大小）後發現有味道，轉頭後一個米奇乾屍就在面前」、「我真遇過，施工一直聞到腐臭味，大家都直覺怪怪的，結果報警，隔壁空房真有死人」、「之前去羅斯福路某大學的餐廳拉線，打開天花板，看到一尊完整的老鼠骨架」。（編輯：賴禹妡）