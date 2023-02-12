睡一半突接台積「電話面試」！她昏頭硬問1句嘆：要涼了
現今有許多公司會採電話面試，就有一位到台積電求職的女網友表示，某天下午在睡覺時，迷迷糊糊接到公司打來的面試電話，因為剛剛睡醒，頭腦昏沉而難以集中精神，最後竟問出「1句話」，讓眾人看了直搖頭：「要涼了」。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard發文，說明自己在當天下午三點多時接到台積電某部課長打給她的面試電話，由於剛醒來，原PO腦袋還未清醒，對於面試的問題都回覆地既簡短又卡頓，與課長所要求的「手腳反應快」的人大相逕庭，在最後面試者反問公司問題的環節，她更硬是找了一個問題「上的機會大嗎？」，她感嘆「整通剛好十分鐘整，感覺就涼去了…… 」。
網友回覆「對，涼了」、「三點多還睡，表現不好也是剛好而已」、「不一定哦，我的情況跟你一樣。我也是剛睡醒，講了一些我自己都不知道在說什麼的話，結果錄取後，我的訓練員跟我說老闆給我的評價很高，我整個傻眼貓咪，因為我自認為電面說的很爛，但我當天到現場的那次面試講的很好」。
多數人認為「最後的問題很扣分⋯」，過來人建議日後若再遇到難以預期時間的電話面試，可以向對方要求晚點回撥「公司打來我都一律說人在外頭不方便（開車還是什麼的隨便講），跟他約稍微幾點回撥或是幾點再請對方call給自己緩衝時間」、「我睡覺的時候也有接過人資電話，直接被人資一個嘲諷『你睡到現在喔？』所以我之後都醒來再回撥」。（編輯：李惠婷）