最恐怖嫌惡設施！深夜狂傳「破百分貝尖叫」 住戶快瘋掉
對於多數人而言，家裡就是最舒適的休息環境，因此多半希望周遭不要有會發出大聲噪音的嫌惡設施。不過就有民眾崩潰指控，自己家樓下設立了「最恐怖嫌惡設施」，每到深夜都會傳出「破百分貝」噪音，遭遇曝光也引起關注。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書《爆怨公社》上發文提到，住家一樓最近新開了一間酒吧，卻沒想到竟是惡夢的開端，「半夜一堆男男女女喝完酒，跑到店外起肖，用一百分貝幫一個女的唱生日快樂歌，還不斷在尖叫」。
這種狀況持續上演，讓原PO相當無奈「樓上都不用休息？你們在那邊爽，樓上也要起肖了」，而向酒吧反應後，狀況仍沒有改善，「住一樓是酒吧的公寓是不是很衰？酒吧才來開沒多久，我們住多久了，為何我們要搬走？為何不是把酒吧趕走，新來的這麼囂張」。
不少網友看完遭遇也紛紛感嘆「我家樓下也是酒吧啊！之前上正常班，半夜就是那些人大半夜2點，在巷子口大聲喧嘩，不然就在我家門口尿尿的」、「長期下來，這我沒辦法忍受」、「公寓大廈自治管理條例跟噪音關鍵字搜尋一下，會有你想要的方法」、「晚上10點以後擾鄰就可以報警了。營業登記、消防安全、環境噪音、餐廳衛生、出入人口複雜或疑似逃逸外勞全部都可以檢舉」。（編輯：潘毅）