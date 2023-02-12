老公遺物驚見100萬美金！她放5年遭判刑11年　原因超意外

Mister Donut甜甜圈「7入214元」還有3天　草莓愛心好萌

▲Mister Donut統一多拿滋，2/14前甜甜圈「7入214元」優惠剩3天。Krispy Kreme美式甜甜圈則推出3款草莓季限定，戀戀草莓、巧莓愛心、草莓淋醬甜甜圈造型好萌。（圖／取自Mister Donut粉專）
▲Mister Donut統一多拿滋，2/14前甜甜圈「7入214元」優惠剩3天。Krispy Kreme美式甜甜圈則推出3款草莓季限定，戀戀草莓、巧莓愛心、草莓淋醬甜甜圈造型好萌。（圖／取自Mister Donut粉專）

記者蕭涵云/綜合報導

情人節就是要吃甜蜜！大家最愛的Mister Donut統一多拿滋，2/14前甜甜圈「7入214元」優惠剩3天，應景的2款愛心甜甜圈融化少女心。而Krispy Kreme美式甜甜圈則推出3款草莓季限定甜甜圈，戀戀草莓、巧莓愛心、草莓淋醬甜甜圈造型好萌，2/17(五)前和情人甜蜜打卡放閃，購買戀戀草莓系列甜甜圈，免費再贈送巧莓愛心甜甜圈1顆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mister Donut統一多拿滋打造2款情人節限定「愛心甜甜圈」，以嘎滋白草莓沾醬淋滿鬆軟的愛心圈體搭配酸甜草莓鮮奶油內餡，並在外層沾滿半面的雙色莓果可可刮屑再以優格沾醬點綴的「草莓愛心」；還有擠滿特調可可卡士達內餡、沾附醇厚日本進口香濃可可沾醬，還舖上半邊苦甜可可刮屑並以鹽焦糖沾醬畫上線條點綴的「可可愛心」。

2/14(二)前，Mister Donut甜甜圈或點心，任選7入即可享有214元優惠價。限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品；當場一次領取，優惠不得併用；7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用。

Krispy Kreme美式甜甜圈則推出3款草莓季限定甜甜圈，「戀戀草莓」以草莓巧克力搭配抹茶、包覆著牛奶卡士達內餡，再撒上草莓糖珠；充滿莓果酸甜滋味的「草莓淋醬甜甜圈」；還有鬆軟口感的「巧莓甜心」，在包覆草莓卡士達的可愛心型造型外，淋上香濃黑巧克力並搭配酸甜草莓碎粒裝飾。

2/17(五)前和情人甜蜜打卡放閃，使用Krispy Kreme情人節限定濾鏡，與情人拍照打卡，上傳Instagram限時動態，並標註 @KrispyKremeTw 帳號，可享購買戀戀草莓系列甜甜圈，免費再贈送巧莓愛心甜甜圈1顆。購買當日發佈限時動態並完成標註後，請給門市人員確認；單點或盒販內含戀戀草莓季系列甜甜圈皆符合購買資格；當日每人購買限贈1顆，每日每間門市限量20顆，送完為止，優惠不得合併使用；外送平台不配合此活動。

▲草莓愛心、可可愛心，售價皆為每個55元。（圖／翻攝自Mister Donut FB）
▲草莓愛心、可可愛心，售價皆為每個55元。（圖／翻攝自Mister Donut FB）
▲Krispy Kreme戀戀草莓季新品。（圖／翻攝自Krispy Kreme FB）
▲Krispy Kreme戀戀草莓季新品。（圖／翻攝自Krispy Kreme FB）

情人節烤雞送Mister Donut　7-11獨賣「莓果巧克」甜甜圈

別害羞！單身狗情人節「住飯店送TENGA」　朝聖巨型CUP塔

情人節「吃掉初戀」　手搖飲、咖啡聯名！3款夢幻甜點曝

繼光香香雞「愛心雞塊」買1送1　壽司郎情人節送寶可夢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀