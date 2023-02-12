Mister Donut甜甜圈「7入214元」還有3天 草莓愛心好萌
情人節就是要吃甜蜜！大家最愛的Mister Donut統一多拿滋，2/14前甜甜圈「7入214元」優惠剩3天，應景的2款愛心甜甜圈融化少女心。而Krispy Kreme美式甜甜圈則推出3款草莓季限定甜甜圈，戀戀草莓、巧莓愛心、草莓淋醬甜甜圈造型好萌，2/17(五)前和情人甜蜜打卡放閃，購買戀戀草莓系列甜甜圈，免費再贈送巧莓愛心甜甜圈1顆。
記者蕭涵云/綜合報導
Mister Donut統一多拿滋打造2款情人節限定「愛心甜甜圈」，以嘎滋白草莓沾醬淋滿鬆軟的愛心圈體搭配酸甜草莓鮮奶油內餡，並在外層沾滿半面的雙色莓果可可刮屑再以優格沾醬點綴的「草莓愛心」；還有擠滿特調可可卡士達內餡、沾附醇厚日本進口香濃可可沾醬，還舖上半邊苦甜可可刮屑並以鹽焦糖沾醬畫上線條點綴的「可可愛心」。
2/14(二)前，Mister Donut甜甜圈或點心，任選7入即可享有214元優惠價。限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品；當場一次領取，優惠不得併用；7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用。
而Krispy Kreme美式甜甜圈則推出3款草莓季限定甜甜圈，「戀戀草莓」以草莓巧克力搭配抹茶、包覆著牛奶卡士達內餡，再撒上草莓糖珠；充滿莓果酸甜滋味的「草莓淋醬甜甜圈」；還有鬆軟口感的「巧莓甜心」，在包覆草莓卡士達的可愛心型造型外，淋上香濃黑巧克力並搭配酸甜草莓碎粒裝飾。
2/17(五)前和情人甜蜜打卡放閃，使用Krispy Kreme情人節限定濾鏡，與情人拍照打卡，上傳Instagram限時動態，並標註 @KrispyKremeTw 帳號，可享購買戀戀草莓系列甜甜圈，免費再贈送巧莓愛心甜甜圈1顆。購買當日發佈限時動態並完成標註後，請給門市人員確認；單點或盒販內含戀戀草莓季系列甜甜圈皆符合購買資格；當日每人購買限贈1顆，每日每間門市限量20顆，送完為止，優惠不得合併使用；外送平台不配合此活動。